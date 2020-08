IO E TE (CON IL VIRUS) – È STATO SOSPESO IL PROGRAMMA DI RAI UNO CONDOTTO DA PIERLUIGI DIACO: SONO IN CORSO VERIFICHE NELLO STAFF DOPO CHE UNA PERSONA È RISULTATA POSITIVA AL CORONAVIRUS – INTANTO DOMANI SARÀ SOSTITUITO DA “LA VITA IN DIRETTA ESTATE”, POI SI VEDRÀ…

diaco io e te

(ANSA) - E' stato sospeso, per ora domani poi si capira', il programma di Rai1 Io e Te di Pierluigi Diaco (sostituito dalle 14 alle 15.40 da La Vita in diretta Estate). Secondo quanto si apprende da fonti interne Rai sono in corso verifiche nello staff che realizza la trasmissione dopo che una persona e' risultata positiva al Coronavirus e dunque e' scattata la procedura di sospensione per verificare lo stato dei contagi ed evitare ulteriori diffusioni. (ANSA).

pierluigi diaco pierluigi diaco 8 io e te, pierluigi diaco intervista umberto smaila 4