IO TI DICO QUELLO CHE VUOLE IL MIO UCCELLO, E TU, DALL’ALTRA PARTE, MI PRENDI IN GIRO SULLA TUA VERA IDENTITA’? MIGLIAIA DI ABBONATI HANNO INTENTATO DUE CLASS ACTION (IN CALIFORNIA E IN ILLINOIS) CONTRO ONLYFANS: SONO INCAZZATI PERCHÉ HANNO "SCOPERTO" CHE, QUANDO CHATTANO CON LE MODELLE, IN REALTA’, A SCRIVERE NON SONO LE BONONE DI TURNO MA ALTRE PERSONE TRA CUI MOLTI…UOMINI! - BARBARA COSTA: “MA COME FUNZIONEREBBE ′STO RAGGIRO? LE MODELLE DI ONLYFANS DI VERO, REALE, GIREREBBERO SOLO I VIDEO. POI…”

Barbara Costa per Dagospia

onlyfans model 8

È frode? Io ti dico quello che vuole il mio uccello, e tu, dall’altra parte, non sei tu? Migliaia di abbonati OnlyFans hanno intentato due class action – in California e in Illinois – contro OnlyFans. Sono incaz*ati perché hanno "scoperto" che, quando chattano con le modelle di OF, a chattare, dall’altra parte, non sono le modelle, ma persone altre, e gran parte delle quali sono… uomini!!!!!!

onlyfans model 8 (2)

È una truffa, ringhiano in class action le "vittime". Non è vero che in chat ti rispondono le modelle, la messaggistica non è privata, è "appaltata", e esternalizzata a terzi, a sconosciuti, che si spacciano per queste modelle, e ignoti che sono uomini!!! Maschi che sanno ogni cosa del pisello e delle voglie le più lerce di maschi utenti che urlano e rivendicano l’inganno, e pure della loro privacy!

onlyfans model 9

Ma come funzionerebbe ′sto raggiro? Semplicissimo: le modelle di OnlyFans, non tutte ma un po’ tutte quelle che hanno più traffico, su OnlyFans di vero, reale, girerebbero solo i video, "a pacchetto": li creano in serie, spesso nella stessa sessione, e li rifilerebbero ai fan. Di tutto il resto si occupano aziende terze di "chatters" per lo più dislocate in Paesi nordafricani, asiatici, dell’Europa dell’Est. Sono questi "chatters" che dal vivo chatterebbero con gli abbonati, flirterebbero con loro, che con loro farebbero sesso scritto, virtuale.

Sono "chatters" che lavorano in base a copioni di amoreggiamenti e sesso virtuale standard. Procedono per dialoghi di frasi fatte, dal vivo ma totalmente insincere, a tal punto inflazionate che non c’è bisogno che siano dello stesso Paese del cliente in tiro (translate!) e né che siano… donne! "Reuters" ne ha intervistati 15, di questi "chatters" finto-onlyfanser: filippini, nigeriani, “noi siamo istruiti dalle modelle su quel che dobbiamo dire al posto loro”.

onlyfans model 1 (2)

È a loro che arrivano chat e foto di piselli nudi, in erezione, con sperma, che gli utenti credono di inviare alla modella con cui pensano di stare chattando. Il chatter è un lavoro che sfama famiglie intere, e che impiega famiglie intere: ci sono chatters che sono marito, moglie, cognati, e fratelli. Tutti a impersonare modelle di OF.

Tutti nella stessa casa, a chattare p*rcate, 8 ore al giorno, 7 giorni su 7, per uno stipendio che può toccare i 3000 dollari: più clienti ti "fai"… I chatters lavorano in remoto, su sceneggiature vere e proprie. Da impiegare alla bisogna. E sono loro a inviare le foto e i video delle modelle. Tutti pre-confezionati. E si dice che un chatter uomo per una modella donna o trans sia migliore: sa cosa vuole un arrapato!

onlyfans model 9 (2)

OnlyFans, chiamato in causa e in class action, si dichiara estraneo a tutto: noi non gestiamo chatter, precisano a OnlyFans, e non ne riconosciamo l’esistenza. Se esistono, sono assunti non da noi ma da agenzie che gestiscono le modelle di OnlyFans. Queste agenzie sono tantissime, e dovete rivolgervi a loro. OnlyFans si limita a dare una piattaforma a ogni modella, ne archivia i contenuti, e ne detiene il 20 per cento dei guadagni di ogni creator (secondo stime appena uscite, OnlyFans supera i 6 miliardi di fatturato).

Tra le modelle OF prese di mira ci stanno anche pornostar famose. Una su tutte, Riley Reid. Riley s’è semi ritirata dal porno, si presta a orgasmare solo per set d’élite, e una volta ogni tanto, e però su OnlyFans ci sta e vi incassa. La Reid come chissà quante altre su OF crea veri contenuti, e però "fingerebbe" di instaurare rapporti hot chattosi coi suoi fan. Sarebbe in verità tutto affidato a terzi. E dai, e siamo seri: come potrebbe essere altrimenti? Gli utenti OF vittimizzano l’inganno, ma come si può credere che una pornostar, o una creator porno da milioni di seguaci, sia tutta per te?

onlyfans chatters

Che la sua attenzione sia esclusiva per fan che le scrivono, e la pagano, da ogni parte del mondo? È però fondamentalmente su questo che si basano le due class action: io, cliente OF, ti pago affinché tu, "mia" dea, chatti con me, "dal vivo", con me, e tu faccia show di sesso per me. È questo il "cuore" del modello OnlyFans. E allora, solo le modelle su OF seguite poco, e che vi fanno in media 100 euro al mese, e sono generosa, sono quelle sincere? E quelle che sui loro account vi hanno impresso "no agenzie"? Le altre, sono fuffa-truffa?

riley reid onlyfans 9

E di che tipo? OnlyFans, e chi lavora su OnlyFans, sfrutterebbero l’ingenua fiducia di uomini che pagano, e che… "ci credono"? E se io pago un sesso sì virtuale ma non ricevo quanto promesso, vado risarcito? E risarcito pure delle "mance" che io do alle modelle che più mi "soddisfano"?

Se tali class action vincono, quanti soldi possono chiedere di risarcimento? Difendono migliaia di peni offesi. Oddio, faranno chiudere OnlyFans? Ed ecco un altro problema: il lavoro di chatter sta per sparire, inghiottito dalla IA! È una frode pure questa? In ogni caso c’è già chi utilizza la IA per porno chattare. Il guaio è che questa IA, se gli chiedi di leccarti un piede sporco, e con passione… non capisce.

onlyfans model (2) onlyfans 1 riley reid onlyfans 3 onlyfans chatter model onlyfans onlyfans model 7 (2) riley reid onlyfans 7 riley reid onlyfans 6 onlyfans chatters 1 riley reid onlyfans 2 riley reid onlyfans 1 onlyfans model 14 onlyfans chatter riley reid onlyfans onlyfans model 12 onlyfans model 4 onlyfans model 10 onlyfans model 6 onlyfans model 7 onlyfans model 11 riley reid onlyfans 5 onlyfans script onlyfans model riley reid onlyfans 4 onlyfans chatter model 1 onlyfans model 1 riley reid onlyfans 8