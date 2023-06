8 giu 2023 11:45

IRMA CAPECE MINUTOLO ERA CAPACE DI TUTTOLO - PRINCIPESSA, CANTANTE LIRICA, ATTRICE, SE NE VA A 88 ANNI - A 18 DIVENTO' UNA STAR DELLA DOLCE VITA FIDANZANDOSI CON RE FOUAD FAROUK D'EGITTO, IN ESILIO IN VIA VENETO, CHE POI SEMBRA CHE ABBIA ANCHE SPOSATO (MA NON CI SONO RISCONTRI UFFICIALI) - MEMORABILE LA SUA PARTECIPAZIONE A "MUTANDE PAZZE", IL FILM SCRITTO E DIRETTO DA DAGO