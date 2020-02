IN ITALIA, MALGRADO IL VIRUS, C'È ANCORA VOGLIA DI RIDERE: ''ODIO L'ESTATE'' CON ALDO, GIOVANNI E GIACOMO E IL LORO VECCHIO REGISTA MASSIMO VENIER, È PRIMO CON 3 MILIONI DI INCASSO. SEGUE IL MODESTO ''DOLITTLE'', POI ''1917'', CHE HA TRIONFATO AI BAFTA E SEMBRA AVERE LA STRADA SPIANATA ANCHE AGLI OSCAR - PREMI INGLESI ANCHE PER ''JOKER'', ''PARASITE'', ''JOJO RABBIT'' E RENEE ZELLWEGER VERSIONE ''JUDY'', CHE DA NOI È ANDATO MALUCCIO

Marco Giusti per Dagospia

Incassi del 3 febbraio 2020.

In un fine settimana segnato da corona virus, Brexit e impeachment, “1917” di Sam Mendes trionfa ai BAFTA, gli Oscar londinesi, vincendo ben 7 premi maggiori, miglior film, regia, fotografia, scenografia, suono, ipotecando pesantemente le stesse categorie per gli Oscar di questo fine settimana. Qualcuno poi ci spiegherà perché gli anni della Brexit sono segnati in Inghilterra da due film così fortemente europeisti come “Dunkirk” e “1917”.

A “Joker” di Tod Philips non rimangono che 3 BAFTA, quello per il miglior attore a Joaquin Phoenix, musica e casting, a “Parasite” di Bon Joon-ho quello per il miglior film straniero e la miglior sceneggiatura, a “Jojo Rabbit” quella per la miglior sceneggiatura non originale, a René Zellweger per “Judy” il BAFTA per la miglior attrice, a Brad Pitt quello da non protagonista per “C’era una volta a Hollywood”, e “Klaus” come miglior film animato, ennesimo sberleffo alla Disney. I

l copione è ormai sempre lo stesso. Ci saranno poche sorprese agli Oscar… In Italia, malgrado tutto, c’è ancora voglia di ridere. Buon segno. Così “Odio l’estate”, ultimo film con Aldo, Giovanni e Giacomo, diretto dal loro vecchio regista Massimo Venier, è primo con 3 milioni di euro di incasso. Segue il modesto “Dolittle” con Robert Downey Jr, con 2 milioni, mentre “1917” è terzo con un totale di 4,3 milioni, “Figli” quarto con 2,5 e “Jojo Rabbit” quinto a 2,9.

“Judy”, che esordiva questa settimana arriva solo a 312 mila euro.

In America e in tutto il mondo trionfa anche questa settimana “Bad Boys For Life” con Will Smith e Martin Lawrence con 17, 6 milioni di dollari con un totale americano di 148 milionie globali di 290 milioni di dollari. Secondo posto per “1917” di Sam Mendes, 9,6 milioni di dollari con un totale di 119 e un globale di 249. Terzo è “Dolittle”, malgrado ogni tipo di stroncatura, con 7,7 milioni, un totale di 55 milioni e un globale di 126. Non è un successo.

Quarto posto per l’horror fiabesco “Gretel & Hansen” di Oz Perkins con Alice Krige, accolto da critiche a metà, “ha stile ma non fa molta paura”, e da 6 milioni di dollari al suo esordio. Tra le nuove uscite segnalo “The Rhythm Section”, thrillerone stroncato dalla critica che ha incassato 2,8 milioni di dollari e Il traditore di Marco Bellocchio uscito in tre sale con 25 mila dollari di incasso e ottime critiche: “Il primo grande film dell’anno”, “Senza un protagonista di questo tipo in grado di tenere tutte le file del racconto, non ci sarebbe stato un centro”, “Vigorosamente raccontato, come il film di Scorsese”.

