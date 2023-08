ITALIANS DO IT BETTER - GLI STATI UNITI SONO PAZZI DELLE NUOVE STELLE ITALIANE: DAI MANESKIN AI PROTAGONISTI DI WHITE LOTUS, PASSANDO PER MATILDE DE ANGELIS, E IL NIPOTE DI BUD SPENCER, CHE INTERPRETA UN DOTATISSIMO MASCHIONE NELLA SECONDA STAGIONE DEL SEQUEL DI "SEX &THE CITY", "AND JUST LIKE THAT…2" - NON SOLO FILM E MUSICA, ANCHE IL MONDO DELLA CUCINA E DELLA MODA È ALLA CONQUISTA DEGLI "STATES" - E L'ITALIA NON CI GUADAGNA SOLO D'IMMAGINE, MA ANCHE ECONOMICAMENTE, VISTO CHE NELL'ULTIMO ANNO...

Estratto dell'articolo di Francesca D'Angelo per “la Stampa”

[…]

maneskin

C'è una nuova generazione di italiani che in America sta facendo faville. Il primo e più eclatante esempio sono i Måneskin, benedetti da Jimmy Fallon e scelti dai Rolling Stones, ora candidati con il video di The Loneliest ai premi di Mtv e freschi di nuovo singolo. […] Un'altra piccola, grande, rivoluzione copernicana sta avvenendo nel mondo del cinema e delle serie tv: un universo dove l'Italia non era di fatto pervenuta. […]

simona tabasco beatrice granno the white lotus

A invertire la tendenza ci ha pensato Sabrina Impacciatore: dopo averla vista in The White Lotus 2, l'America si è accorta che esiste un Nuovo Mondo. Il nostro. L'ex star di Non è la Rai è diventata richiestissima: […] Il coronamento è poi arrivato con la nomination agli Emmy Awards 2023, ottenuta anche da Simona Tabasco, anche lei nel cast di The White Lotus 2 e sulla cresta dell'onda.

sebastiano pigazzi in and just like that 1

[…] l'Italia ci guadagna e non solo in immagine, come dimostra proprio il caso di The White Lotus 2: le scene girate in Italia […] hanno generato una ricaduta economica di 32 milioni di euro, hanno portato alla creazione di 1.500 posti di lavori e al versamento di stipendi pari a 8 milioni di euro.

matilda de angelis 5

Nell'ultimo anno i voli dagli Stati Uniti all'Italia sono aumentati del 205%, […] Per la realizzazione della serie sono state coinvolte 700 imprese italiane, con un contributo al Pil di 38 milioni di euro. Già nel 2021, peraltro, la Sicilia era stata tra le mete più gettonate dai turisti americani e stranieri: lo scorso inverno, […]

Gli americani vanno pazzi pure per Matilda De Angelis: elogiata dai critici per The Undoing, ha conteso la scena alla protagonista Nicole Kidman. Ha bissato con la serie tv Lidia Poët, targata Netflix, e prossimamente arriverà in versione super spia nel franchise Citadel: Diana su Prime Video. E ancora: nella seconda stagione del sequel di Sex &The City, And just like that…2 (Sky), è sbarcato Sebastiano Pigazzi. Scoperto da Luca Guadagnino in We are who we are (altro regista che il mondo ci invidia), il giovane ventenne - nipote di Bud Spencer - sta facendo parlare di sé per il proprio talento e per «le doti» del suo personaggio (chi ha visto sa, no spoiler).

giacomo gianniotti in greys anatomy

Ad aprire la strada nelle serie era stato prima di lui Giacomo Gianniotti, il dottor DeLuca per ben 6 anni in Grey's Anatomy, prima che gli sceneggiatori lo «uccidessero» [...] Nel novero non possiamo poi non citare gli artisti più senior, ossia il bravissimo Lorenzo Richelmy, lanciato dalla serie tv Marco Polo, e Pierfrancesco Favino. Da segnalare anche l'ascesa di Salvatore Esposito: Gomorra l'ha trasformato in una star, poi l'abbiamo visto in Fargo 4 e a breve girerà un film americano, il cui titolo non è stato ancora rivelato.

massimo bottura

Questo, per quanto riguarda cinema e tv. Continuiamo a essere inarrivabili in materia di cucina e moda. Lo chef più famoso e invidiato è Massimo Bottura, ma gli americani stravedono anche per Celestino Drago, [...] Grande seguito anche per Giada De Laurentiis: chef e food blogger, è l'unica italiana a far parte della classifica dei cuochi più ricchi al mondo (vanterebbe un patrimonio di 30 milioni di dollari).

giada de laurentiis

[...] A loro si aggiungono lo stuolo di chef, capitanato da Carlo Cracco e Gabriele Bonci (che la stampa straniera ha ribattezzato il «Michelangelo della Pizza»). Quanto a moda e tendenze fashion, la diva incontrastata resta Chiara Ferragni che, al grido di «Ehi, guys!», miete milioni di followers. In Italia quanto in America.

maneskin american music awards 1 matilda de angelis pietro castellitto 4 celestino drago matilda de angelis 1 matilda de angelis 2 matilda de angelis 2 matilda de angelis 6 matilda de angelis 5 matilda de angelis 3 matilda de angelis 4 matilda de angelis 1 i maneskin a the voice america 7 matilda de angelis i maneskin a the voice america 5 i maneskin a the voice america 6 matilda de angelis 2 i maneskin a the voice america 8 sebastiano pigazzi sebastiano pigazzi in and just like that 2 i maneskin a the voice america 9