(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - Jennifer Lawrence è di nuovo in dolce attesa. Lo riferisce Vogue. L'attrice di Hunger Games, 34 anni, con il marito Cooke Maroney ha già un bimbo di due anni, Cy. La coppia è sposata dal 2019. Il magazine di moda scrive anche che Lawrence è stata vista uscire da un ristorante di Los Angeles con indosso un maglione che lasciava intravedere una leggera protuberanza.

L'anno scorso, intervistata da Interview Magazine, conversando con Cameron Diaz aveva confessato che l'avere un figlio le aveva fatto vedere i paparazzi in modo diverso. "Faccio del mio meglio - aveva detto a proposito di come cerca di proteggere il suo bambino dagli scatti dei fotografi - ero così nervosa quando ero incinta. Venivo continuamente paparazzata. Mi sono chiesta, 'come c... faccio a non perdere il controllo quando questi tipi cercano di fotografare il mio piccolo?'".

Poi si è resa conto che le energie negative avevano conseguenze sul figlio quindi ha cambiato atteggiamento. "Faccio più zen - ha spiegato - e sono più rilassata quando vengo fotografata perché non ho scelta, devo semplicemente accettarlo. Faccio un respiro profondo e tiro avanti, non voglio che lui (il bambino, ndr) erediti la mia ansia e la mia rabbia".

