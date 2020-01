JUVE-UDINESE (18,2%) - IL ''GF VIP'' DI SIGNORINI RESTA STABILE SUL 20,2% CON LA CACCIATA DI SALVO - ''L'AMICA GENIALE'' IN REPLICA SU RAI2 (8,1%) - SCIARELLI (8,8%) - ''ITALIA'S GOT TALENT'' (5,9%) - MORENO (4,2%), PALOMBA (5,7-5,1%), GRBER (6,1%) - 'STRISCIA' (19,8%) - MILAN-SPAL (11%) - E.DANIELE (20,8-16,4%) - 'FORUM' (17,9%), ISOARDI (13,3%) - FIORENTINA-ATALANTA (9,2%) - VESPA AL 6,9% CONTRO IL REALITY

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Udinese, in onda dalle 20.47 alle 22.35, ha conquistato 4.731.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.49 alle 25.03, ha raccolto davanti al video 3.402.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 L’Amica Geniale ha interessato 1.713.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 Transformers 4: L’Era dell’Estinzione ha catturato l’attenzione di 1.073.000 spettatori (5.4%).

antonella elia gfvip

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.903.000 spettatori pari ad uno share dell’8.8%. Su Rete4 Inside Man totalizza un a.m. di 944.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta ha registrato 524.000 spettatori con uno share del 3%. Su TV8 Italia’s Got Talent ha segnato il 5.9% con 1.367.000 spettatori mentre sul Nove Sei giorni Sette Notti ha catturato l’attenzione di 683.000 spettatori (2.8%).

Access Prime Time

Guess my Age ancora oltre il 3%

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.234.000 spettatori con uno share del 19.8%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.2% con 1.118.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.162.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.490.000 spettatori pari al 6% e Un Posto al Sole 1.886.000 (7.2%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.456.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 1.354.000 (5.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.582.000 spettatori (6.1%). Su TV8 Guess my Age piace a 799.000 spettatori con il 3.1% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 396.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

salvo e gli altri ex gf

Milan-SPAL 11%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.630.000 spettatori (21%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.271.000 spettatori (25%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.904.000 spettatori con il 16.9% di share e Avanti un Altro! 3.994.000 con il 19.2% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Milan-SPAL ha raccolto 1.973.000 spettatori (11%) e LOL 818.000 (3.5%) nella prima puntata e 1.043.000 (4.3%) nella seconda. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 2.5% con 460.000 spettatori e Ieneyeh ha totalizzato 507.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Blob segna 1.163.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.4% con 565.000 spettatori nella prima parte e il 4.1% con 951.000 spettatori nella seconda. Su La7 Perception ha appassionato 212.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 556.000 spettatori (2.5%).

antonella elia gfvip

Daytime Mattina

Coffee Break si ferma al 4.6%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 855.000 telespettatori con il 16.9% di share; Storie Italiane ottiene 1.050.000 spettatori con il 20.8% di share nella prima parte e 992.000 (16.4%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 819.000 spettatori (14.6%) nella prima parte e 746.000 (14.8%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe sigla l’1.6% con 94.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist piace a 176.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Agorà convince 453.000 spettatori pari all’8.1% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.8% con 347.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 112.000 spettatori con share del 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 150.000 spettatori con il 3.5% nelle News e 265.000 (4.6%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 234.000 spettatori pari al 4.6%.

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri 6.1%-9%

salvo elisa de panicis

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.487.000 spettatori con il 13.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.498.000 telespettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 403.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 962.000 (9%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 318.000 spettatori con il 4.1% di share, il GF Vip è visto da 872.000 spettatori con il 6.6% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.262.000 spettatori con l’8.5%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 459.000 spettatori (7.4%), Quante Storie si porta al 6% con 770.000 spettatori e Passato e Presente al 4% con 593.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 74.000 spettatori con l’1.2% di share nella prima parte e 196.000 (1.7%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 697.000 spettatori (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 379.000 spettatori con share del 6.1% nella prima parte, e 572.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Fiorentina-Atalanta 9.2%

le frasi di salvo

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.980.000 spettatori (14% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.779.000 spettatori (15.3%). La Vita in Diretta informa 1.827.000 spettatori con il 13.6% (presentazione 1.494.000 – 12.8%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.533.000 spettatori (16.9%), Una Vita ha convinto 2.624.000 spettatori con il 17.6% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.3% con 3.100.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 23.6% con 2.790.000 spettatori).

Il GF Vip è seguito da 2.436.000 spettatori (21.4%) e Amici di Maria De Filippi da 2.280.000 spettatori (20.3%). Il Segreto sigla il 20.7% con 2.392.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 18% con 2.240.000 spettatori nella prima parte, al 17.2% con 2.508.000 spettatori nella seconda e al 14.3% con 2.299.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 564.000 spettatori (3.8%) mentre il match di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta 1.124.000 (9.2%).

Su Italia1 I Simpson intrattengono 917.000 spettatori (6.1%) nel primo episodio, 870.000 (5.9%) nel secondo e 738.000 (5.3%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 473.000 spettatori (3.7%) e il GF Vip 305.000 (2.2%). Su Rai3 il Question Time di Rai Parlamento ha fatto compagnia a 445.000 spettatori (3.4%) e Geo a 1.765.000 spettatori con il 12.8% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.068.000 spettatori con il 7.4%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 369.000 spettatori con il 2.9% mentre Tagadoc 161.000 (1.3%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 184.000 spettatori (1.4%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 231.000 spettatori (1.6%).

Seconda Serata

Porta a Porta si ferma al 6.9% contro il GF Vip

salvo elisa de panicis

Su Rai1 Porta a Porta convince 624.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip Night ha totalizzato una media di 1.402.000 spettatori pari ad uno share del 25.1% mentre il Grande Fratello Vip Live ha trattenuto 784.000 spettatori con il 16.8%. Su Rai2 Improvviserai segna 430.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 6.6% con 557.000 spettatori. Su Italia1 Blade viene visto da una media di 356.000 ascoltatori con il 6.4% di share. Su Rete4 Regole d’Onore ha segnato il 3.6% con 243.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.108.000 (20.7%)

Ore 20.00 5.719.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 2.017.000 (14.6%)

Ore 20.30 1.614.000 (6.3%)

TG3

Ore 14.25 1.636.000 (11%)

Ore 19.00 2.048.000 (10.6%)

TG5

Ore 13.00 2.903.000 (20.8%)

Ore 20.00 4.682.000 (19.6%)

che fine hanno fatto salvo e rocco casalino

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.262.000 (8.5%)

Ore 18.30 724.000 (4.5%)

TG4

Ore 12.00 331.000 (3.6%)

Ore 18.55 721.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 620.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.262.000 (5.3%)