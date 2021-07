KANYE SCIOLTO – CHE FATICA CHE FA KANYE WEST PER FAR PARLARE DI SÉ: NON PUBBLICA IL SUO DISCO, “DONDA”, CHE DOVEVA USCIRE VENERDÌ. POI TORNA SU INSTAGRAM DOPO DUE ANNI DI ASSENZA, CONVOCA I SUPPORTER IN UNO STADIO PER FAR ASCOLTARE LORO LE NUOVE CANZONI (C’ERA ANCHE L’EX MOGLIE KIM KARDASHIAN) E INFINE, DOPO UN “LISTEN PARTY” IN CUI SI PRESENTA VESTITO DA RAPINATORE, DECIDE CHE NON SONO ANCORA PRONTE. ORA SI È RINCHIUSO IN QUELLO STESSO STADIO PER CONCLUDERE L’OPERA – È SOLO MARKETING O È SOLO PAZZO? - VIDEO

Da www.rockol.it

Non solo "Donda" non è ancora uscito, ma Kanye West ne ha fatta un'altra delle uscite. I suoi fan sono abitutati a (quasi) tutto, ma questa è notevole: il rapper ora si è trasferito in uno stadio dove ha costruito uno studio, per terminare l'album.

Sembra un gioco di parole ma, secondo TMZ, è il motivo per cui il nuovo album - originariamente previsto per venerdì 23 luglio - non ha ancora visto la luce. Kanye si è rinchiuso nello stadio di Atlanta dove il 22 ha radunato decine di migliaia di persone per un "listening party" trasmesso in streaming anche Apple Music.

L'evento - di cui potete vedere alcune immagini qua sotto - è stato surreale: Kanye fermo in mezzo allo stadio, la musica diffusa dagli altoparlanti. Ma, secondo quanto riporta TMZ, il rapper è stato ispirato da quanto è successo e ha deciso di continuare i lavori sull'album, rimandandone l'uscita e annullando una partecipazione al Rolling Loud di Miami prevista per il il weekend.

"Si è letteralmente trasferito al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta", scrive TMZ. "Kanye e il team hanno creato uno studio, alloggi e chiamato persino uno chef per preparare i pasti all'interno dello stadio. Ci è stato detto che Kanye era così ispirato dalla folla di Donda, che ha voluto rimanere ad Atlanta e finire le cose ... con l'obbiettivo del 6 agosto come nuova data di uscita".

"Donda", dedicato alla madre scomparsa qualche anno fa, è il primo album dal "Jesus is king" del 2019: si segnalano collaborazioni con Jay-Z (per la prima volta insieme con Kanye dopo il featuring congiunto in "Pop style" di Drake nel 2016 e i recenti disaccordi fra i due), Pop Smoke, Travis Scott, Pusha T, Baby Keem, Lil Baby, Lil Durk e altri.

IMPREVEDIBILE KANYE WEST: PRESENTA L'ALBUM E LO RITIRA

Mattia Marzi per “il Messaggero”

IL PERSONAGGIO I fan aspettano da tre giorni il nuovo disco, lui non lo pubblica. E nel frattempo torna su Instagram dopo due anni di assenza, conquistando con le sue foto milioni di mi piace: il solito Kanye West. In fondo ce la mette tutta. Prepara gli spot, convoca i fan in uno stadio, il Mercedes Benz di Atlanta, per fargli ascoltare in anteprima le nuove canzoni. Alla fine, però, vince sempre il suo difficile carattere (nel 2019 raccontò in tv il dramma dei disturbi bipolari di cui soffre)..

Era tutto pronto per il ritorno del 44enne rapper, 160 milioni di copie vendute dal 2004 ad oggi, che dopo i recenti fallimenti sia nella vita privata che in quella pubblica, dalla fine del matrimonio con Kim Kardashian al flop della candidatura alle elezioni americane (correva da indipendente in 12 stati, si è fermato a 60 mila voti - a poco sono servite le lacrime con le quali provò a intenerire gli americani al primo comizio), sembrava deciso a riprendersi le scene.

Tutto da rifare. Donda, questo il titolo del disco, sarebbe dovuto uscire venerdì notte. West lo aveva annunciato martedì durante le finali NBA, con uno spot con la 21enne velocista statunitense Sha' Carri Richardson (squalificata dalle Olimpiadi per aver assunto cannabis), dando appuntamento ai fan allo stadio della città dove è nato e cresciuto.

IL RITARDO

All'evento, che si è svolto giovedì ed è stato tramesso in streaming su Apple Music, si sono presentati in 42 mila, spendendo per un biglietto tra i 20 e i 100 dollari: attesa per le canzoni dell'album, frutto della collaborazione con colleghi come Jay Z, Travis Scott, Pusha T e altri.

Dopo essersi presentato con due ore di ritardo, Kanye si è limitato a passeggiare su e giù al centro del campo mentre in sottofondo veniva riprodotto il disco, dedicato alla mamma scomparsa nel 2007 (si chiamava proprio Donda e la sua voce compare in uno dei brani: «Non abbandonare mai la tua famiglia», dice). Non una battuta.

Così per un'ora: poi ha fatto perdere le sue tracce. Il tutto sotto gli occhi della stessa Kim Kardashian: per sei anni il rapper e l'imprenditrice sono stati una coppia miliardaria, a febbraio lei ha deciso di mettere la parola fine ad una storia tormentata, segnata anche dai problemi mentali di lui (nel 2016 fu pure ricoverato per un esaurimento).

Alla fine il disco non è uscito. Fuori di testa per molti, genio per altri. Una testa calda Kanye lo è sempre stato: nel 2009 interruppe la diretta degli MTV Video Music Awards protestando contro la vittoria di Taylor Swift. Ma è anche capace di guizzi, come quando nel 2019 con Jesus Is King unì hip hop e gospel aggiudicandosi un Grammy come Miglior album cristiano. Superando i Beatles nei record Usa. Donda, dicono i suoi, arriverà il 6 agosto. Al netto di altri ripensamenti, s' intende.

