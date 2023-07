DOPO LA MALATTIA DI WANDA NARA, ICARDI PENSA DI TORNARE A GIOCARE IN ARGENTINA PER STARE VICINO ALLA MOGLIE

Ivan Rota per Dagospia

satta berrettini

Sfumata l'ipotesi "Grande Fratello", a Paola Barale non resta che sperare ne "Le Iene".

Dopo la malattia di Wanda Nara, Icardi ha deciso di stare vicino alla moglie. Per questo potrebbe giocare i prossimi 6 mesi nel campionato argentino...

Estate smeralda per Berrettini e Melissa Satta in vacanza in Sardegna. I due sono stati avvistati a Cala Granu, in Costa Smeralda. Intanto continuano a girare voci sul loro matrimonio…

Sorpresa “hard” per Sabrina Ferilli nella registrazione della prima puntata di Tu si que Vales: l’attrice si è parecchio arrabbiata con una concorrente a causa del Kamasutra…

paola barale

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, non vuole transgender a Miss Italia. Le ha risposto Vladimir Luxuria: “ Trovo fuori luogo che si escluda dal concorso un transgender che è donna a tutti gli effetti avendo concluso la transizione.”

Riguardo Patrizia Mirigliani, Luxuria ha svelato una succosa chicca : “ …l’ho sentita dopo l’elezione di Miss Olanda (dove a vincere il titolo è stata l’attrice e modella transgender Rikkie Valerie Kollé ) e in quell’occasione le ho rinnovato l’auspicio che le feci quando, anni fa, mi chiese di essere giurato a Miss Italia e le feci notare che accettava un giurato transgender ma non una concorrente“

sabrina ferilli

Belen Rodriguez sarebbe andata a vivere in hotel per evitare i paparazzi che la inseguono dopo l’uscita delle foto con il nuovo fidanzato, l’industriale dei motori Elio Lorenzoni. Dal pilota Andrea Iannone a Lorenzoni : sempre con il turbo. Il due volte ex marito Stefano De Martino sta parecchio imcazzato con Belen e la di lei famiglia.

Pamela Prati ha un nuovo fidanzato e questa volta non é il fantomatico Mark Caltagirone: si tratta di Simone Ferrante, fa il modello e ha diciannove anni ed é in carne e ossa. Lei ha quarantacinque anni più di lui. Il bacio c’é stato , ma in molti dicono che di tratti solo di un amico. Crediamo a questi.

rocco siffredi

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati visti davanti ad un ristorante di Los Angeles per festeggiare un anno di matrimonio: c’erano anche Emme e Max, i gemellini di lei, e Samuel, il figlio di lui. Mancavano le di lui figlie Seraphina e Violet. Questo bell’ esempio di famiglia allargata smentirebbe la presunta crisi tra i due.

Gira voce che Rocco Siffredi voglia la canzone Ancora, Ancora, Ancora, cantata da Mina, per uno dei suoi prossimi film hard… Che ne dirà la cantante? E Cristiano Malgioglio, autore del pezzo?

Gli account Twitter, Facebook e Instagram (seguitissimi) di Che Tempo Che Fa hanno aggiornato la foto profilo utilizzando il logo della Rai (al posto del volto di Fabio Fazio ) ed hanno anche inserito questa scritta: “Archivio del programma Rai stagioni 2020 2023“. “Filippina” Lagerback ha commentato: “Ditemi a cosa servono le pagine social che non saranno attive ma solo di archivio“.

wanda nara icardi

In effetti è strano che gli account non siano passati al conduttore e quindi alla Nove. Luciano Litizzetto promette ridendo: “Vendetta tremenda vendetta“. Fabio Fazio non parla, ma ha ripostato le storie delle due colleghe.

Pochi sanno che la mitica Raffaella Carrá aveva da tempo instituito un premio a suo nome per il festival Pop Corn - Festival del Corto giunto alla sesta edizione. Si svolge dal 21 al 23 luglio a Porto Santo Stefano, localitá amatissima dalla conduttrice.

loris karius diletta leotta

Tutto in famiglia. Ospite speciale al podcast 'Mamma Dilettante', Diletta Leotta ha intervistato il compagno e futuro papà della bimba in arrivo Loris Karius . "Non so cosa aspettarmi, ci sarà molto caos. Non ho ancora preso coscienza di tutto quello che sta succedendo, poi quando vedo le ecografie dal dottore realizzo tutto...

“A proposito di Non sono una Signora, il colorato show condotto da Alba Parietti, giá svelati i personaggi finalisti che si nascondono sotto il travestimento da drag queen : sono l’ ex naufrago Andrea Lo Cicero, Andreas Muller, vincitore di Amici,I comici Gigi e Ross, l’attore Simone Montedoro è un incredibile Enzo Paolo Turchi sotto una parruccona.

karius diletta leotta

belen

diletta leotta karius karius diletta leotta diletta leotta karius

elio lorenzoni belen rodriguez foto di chi 4