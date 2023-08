KIRA NOIR HA VINTO L’OSCAR PIÙ AMBITO: LEI È LA MIGLIOR PORNOSTAR DONNA DEL 2023 – HA 29 ANNI E LAVORA NEL SETTORE DA 8, RECITANDO IN OLTRE 500 VIDEO. PRIMA, HA FATTO LA SPOGLIARELLISTA – BARBARA COSTA: “LA PERFEZIONE DEL SUO LATO B È IL SUO MARCHIO DI FABBRICA. E POCO E NULLA È INTERVENUTA SULLE SUE CURVE, RIMASTE DA CHIRURGO INTATTE, ECCETTO IL SENO. NON È PIÙ PIATTA COME MAMMA L’HA FATTA. E QUELLA BOCCA, È NATURALE! ALLE NUOVE ARRIVATE, KIRA RACCOMANDA DI FARE IL…”

Barbara Costa per Dagospia

“Grazie a tutti gli uomini e le donne che ho f*ttuto quest’anno!!!”. Questo il "sentito" ringraziamento di Kira Noir, sul palco degli Oscar del Porno 2023. Kira Noir ha vinto l’Oscar più ambito: lei è la Miglior Pornostar Donna. Ma sbaglia chi sui media riporta che Kira Noir è la prima pornostar "di colore" ad ottenere un tale riconoscimento. È vero, verissimo che, in 40 anni di Oscar Porno, a nessun’attrice non bianca era andata codesta statuetta, e però, di che "colore" è Kira Noir ? Lasciate stare il suo cognome d’arte, c’entra niente. C’entra che Kira non è black, non è afro, non è di "quel" colore per cui i "corretti" si scapicollano a tifare. Ma poi, p*rcaccia miseria, "di colore"…!!!

Solo a pensarlo c’è da andarsi a nascondere. Siamo tutti di un qualche colore, cribbio!!! E ad ogni modo, e per chi ci tiene, Kira Noir non è nera, non è bianca, non è gialla, non è… Kira ha mamma e papà e nonni afro, europei, giamaicani, cinesi, e indios. Tutto miscelato in un "colore" che è il suo e che "tinge" pelle e anima di questa superlativa femmina californiana ma solo di nascita (Kira è cresciuta a Nashville) che ha 29 anni, ed è nel porno da quasi 8.

Kira che non ha mai fatto altro se non sex works (già, lei prima di darsi al porno era una stripper, una spogliarellista di grido, ma coi capelli corti, rossi, e nome d’arte Mary Jane, nei club "Hustler", quelli di Larry Flynt) e a oggi ha recitato in oltre 500 video, tra scene e film completi, sia gonzo (solo e solo sesso) che no. Kira è tra le pornostar a cui il presente irride sì per il grandioso traguardo raggiunto, molto di più perché lei è una star del porno che attualmente tanto si gira: quello con plot definiti e doti recitative alte, prodotto in serial.

La statuetta quale Miglior Attrice in carica è la sesta che Kira può deporre nella sua bacheca. Negli anni scorsi ha fatto incetta di Oscar quale Best attrice non protagonista, vincendone 3 per 3 volte consecutive, un altro primato nel settore. Uno dei porno di cui Kira va più fiera è "Kira vs. Kira", rilasciato lo scorso gennaio e porno di vulcanico, selvaggio sesso torrido…tra sole ragazze.

Si distingue per una lesbica gang-bang, con doppio anal, mediante minacciosissimi sex toys, e anal che di rado manca nei porno di Kira, essendo lei provetta anal-queen. La perfezione del suo lato B è il suo marchio di fabbrica. E Kira è altresì attrice che poco e nulla è intervenuta sulle sue curve, rimaste da chirurgo intatte, eccetto il seno. Non è più piatta come mamma l’ha fatta. E, gesù, quelle labbra, quella bocca, è naturale! Ma pure gli zigomi???

Kira non teme concorrenza, nemmeno dell’esercito infinito di sex ninfette che fanno chiasso su OnlyFans coi loro porno amatorial. In quanto Best Attrice in carica, è piena di prenotazioni e lavoro: ha terminato "Machine Gunner", un porno 007, un thriller porno, un porno d’azione, dove il sesso il più ferino non latita, ma pure porno di suo recitato, e Kira ne è la protagonista: lei è un agente dei servizi segreti in missione per conto del governo USA. Deve stanare un collega traditore che poi si rivela essere il suo ex…

Alle nuove arrivate, Kira raccomanda di fare tutto il contrario di quello che ha fatto lei. Lei si è sposata a 18 anni, con uno di 10 anni più grande, e marito che per nulla gradiva che lei facesse la spogliarellista per campare, e farlo campare. Quanto volete sia durata, un’unione tale? Quanto un gatto in tangenziale! Kira per prima lo riconosce: lei non sa fare altro che non sia performance sessuale.

Sebbene Kira non intenda ma nel modo più categorico piantare il porno – è pure da un triennio ambasciatrice Pornhub, e suo viso e corpo di punta – lei consiglia di dotarsi di un lavoro “nel mondo reale”, alternativo al porno mentre nel porno ci si prova. Kira il porno lo ha s-p-o-s-a-t-o, per questo si è presentata con su un abito da sposa “slut wife style” agli Oscar! Miei cari e care, l’energia sessuale che Kira porta e sprizza nei suoi video, e che tanto ci piace, è energia sua, è fisicità sua, intelligenza sua, e di nessun’altra: quante tra le attricette che un giorno sì e l’altro pure sui social si atteggiano a porno dive, arriveranno al suo livello? E ancora: ci avete fatto caso?

Black, white, ebony… tutti aggettivi vituperatissimi, ma che il porno usa e seguita a usare, imperterrito. Il porno, di ogni moda e trend "giusto", adeguato, se ne stra-frega. Il porno è cinico. Tali termini servono a vendere, e fanno vendere. Il porno non dispone di salva c*li di nessun tipo. Poggia e confida solo su sé stesso. Non dimenticatevelo mai: nel porno, l’unico colore che conta, è quello dei soldi.

