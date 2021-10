Da davidemaggio.it

VOLPE BRUGANELLI

Se le discussioni tra i concorrenti fanno fatica a divampare, al Grande Fratello Vip 2021 ci pensano le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a dirsene di tutti i colori. Nel corso dell’ottava diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera su Canale 5 le due donne sono arrivate nuovamente ai ferri corti.

Tutto è cominciato da una dichiarazione fatta da Adriana al settimanale Oggi, in merito all’ormai famosa foto che vedeva Sonia al fianco di Magalli. La Volpe ha voluto spiegare perché, parlando dei due, aveva detto “Dio lì fa e poi li accoppia“:

“Significa che sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che hanno creato“.

Interrogata da Alfonso su quale fosse stata la sua prima reazione nel leggere quella frase, la Bruganelli ha preso la parola:

adriana volpe sonia bruganelli

“Guarda, io ero a Parigi, per cui avevo altro a cui pensare. Devo dirti la verità: abbiamo visto Manuel (le immagini di Bortuzzo in piedi, ndDM) fare una cosa molto bella e tu sai quanto a me, questa cosa, comunque mi tocchi. Sinceramente questa cosa lascia il tempo che trova. Dico solo una cosa, che il fatto che lei abbia così sofferto per una foto e che continui a parlarne da due settimane ha reso, secondo me, questa foto più famosa della… Vincerà il Premio Pulitzer? (…)“.

Una premessa che ha fatto da apripista ad una stoccata di Lady Bonolis rivolta alla collega:

“Prima di parlare di temi importanti come solidarietà tra donne e amicizia pensaci, perché dici una cosa e ne fai un’altra. Che questo sia il tuo lavoro, io finito qui torno al mio lavoro che mi aspetta, tu chi lo sa. Spero per te che, con questa pubblicità, tu possa lavorare. Con me hai chiuso“.

adriana volpe sonia bruganelli

A quel punto, la Volpe ha cercato di controbattere, invitando Sonia a non rigirare la frittata, ma la Bruganellli ha voluto mettere un ulteriore punto:

“Infangare? Questa è una foto. Infangare è un verbo, è virgolettato. (…) Finisci il tuo alterco con Magalli e poi magari ne iniziamo uno noi. Ma seriamente, bella. A questo giro hai esagerato“.

Adriana è rimasta ferma nella sua posizione:

“Nel momento in cui una persona sostiene una tesi, giura su quella tesi perché ci fa anche dei post. (…) Doveva sdrammatizzare. Se avesse sdrammatizzato sarebbe finita lì. Nel momento in cui sostiene una tesi e poi viene sbugiardata, è ovvio che i giornalisti vengono e ti chiedono una reazione. E io ho semplicemente detto quello che pensavo E, come tu ben sai, i giornali escono qualche giorno dopo (…) Abbiamo superato il limite. Basta, finito. Io dico solo una cosa: la verità viene a galla e le bugie hanno le gambe corte“.

adriana volpe sonia bruganelli 3

Da un lato Sonia ha interrotto più volte il discorso, sostenendo che i giornalisti hanno contattato anche lei ma “non mi interessava“, dall’altro sempre la Bruganelli ha lanciato un’ultima battuta al vetriolo alla “partner”:

“Sai che c’è anche un’altra cosa, amore mio, che viene a galla? Pensaci!“.

“Bella tosta, signora Bruganelli“, il commento compiaciuto di Alfonso.

