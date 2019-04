LADY PARADISE! CHI E’, CHI NON E’, CHI SI CREDE DI ESSERE CAROLINA SANSONI, LA COMPAGNA DA 2 ANNI DI TOMMASO PARADISO DEI 'THEGIORNALISTI' - “LA GENTE NON SA QUANTI COMMENTI CATTIVI RICEVO. ‘TOMMASO POTREBBE AVERE DI MEGLIO’, DICONO, MA ALLA FINE MI VIENE DA RIDERE..” – LA PASSIONE PER LA MODA E PER I DESIGNER EMERGENTI - SI SONO CONOSCIUTI NELLA PRIMAVERA 2017, A UNA PARTITA DI CALCIO. LEI ERA SEDUTA DIETRO DI LUI: “L’HO VISTA E DA LÌ HO INIZIATO A SCATENARE L’INFERNO…” – VIDEO

Stefania Saltalamacchia per www.vanityfair.it

carolina sansoni

«La tracheite non potrà fermare tutto questo», scrive Tommaso Paradiso, tornato sul palco di Milano dopo lo stop causa assenza di voce che gli ha fatto saltare il concerto di Reggio Calabria. Il Love tour 2019 dei The Giornalisti è un susseguirsi di sold out. Al frontman 34enne l’amore fa bene. «Non è vero che la creatività è alimentata dal tormento, per me è l’esatto contrario», ha raccontato lo scorso dicembre sulla cover di Vanity Fair. E da due anni a questa parte la fautrice della «stabilità sentimentale» del cantante romano risponde al nome di Carolina Sansoni, 30enne, appassionata da sempre di moda e di designer emergenti.

È a lei che Tommaso ha dedicato uno dei suoi brani più romantici, Questa nostra stupida canzone d’amore. Per intenderci è (anche) merito di Carolina un verso come «sei la nazionale del 2006». Si sono conosciuti nella primavera 2017, a una partita di calcio. Lei era seduta dietro di lui: «L’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno», ha rivelato lui. Un corteggiamento, intenso e vecchio stampo, il suo che «rende la vita degna di essere vissuta». Paradiso, «single da un paio d’anni», aveva voglia di «una ragazza normale». Poco dopo è arrivata Carolina: «Sì, l’ho trovata», aveva aggiunto, «E con “normale” intendo una “lontano dai riflettori”. Per il resto, è tutt’altro che normale: è bellissima».

carolina sansoni tommaso paradiso

Insieme hanno trascorso due estati, al mare, prendendo il largo. In pubblico hanno debuttato alla fine di agosto del 2017, sul red carpet d’apertura della 74esima Mostra del cinema di Venezia, ma non sembrano essere troppo mondani. Le (rare) foto insieme arrivano quasi tutte da Instagram. Scatti quotidiani, in camerino, a cena, o nell’armadio «disordinato» di casa. Le tante fan di lui, a volte la prendono di mira. «Lui può avere di meglio», capita di leggere tra una foto e l’altra. Carolina non se ne cura: «Gentilissima», la risposta più ricorrente. Lui, invece, la chiama «Love», come il titolo di una delle prime canzoni che ha scritto dopo averla conosciuta. I tuoi baci guariscono, love.

2. CAROLINA SANSONI

Beatrice Tomasini per www.tpi.it

“Mi sono innamorata di una persona che non ha paura di parlare dei propri sentimenti”. Carolina Sansoni, fidanzata con Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, gruppo musicale pop in vetta alle classifiche, si racconta in esclusiva a TPI.

carolina sansoni tommaso paradiso 77

Ventisette anni, nata a Roma, Carolina non si è mai lasciata travolgere dalla popolarità del suo compagno e ha sempre continuato con determinazione per la sua strada: “Lavoro a tempo pieno in un’agenzia pubblicitaria e mi occupo della parte commerciale. Nonostante quello che si possa pensare, conduco una vita assolutamente normale”.

Insieme a un’amica ha anche lanciato Denoise Design, una piattaforma di e-commerce dedicata ai designers emergenti: “Da noi non è un business ancora molto conosciuto. La nostra idea è quella di dare spazio a marchi più piccoli creati da giovani raccontandone anche le storie che ci sono dietro con interviste ed editoriali”.

La moda è stata una scoperta inaspettata: “A 17 anni avevo già finito il liceo (Carolina ha frequentato la scuola americana a Roma, ndr) e sono partita per Londra dove ho iniziato a studiare Comunicazione e Marketing ma poi ho scoperto che mi piaceva il lato legato al business e al management della moda e ho proseguito gli studi all’Istituto Marangoni”.

carolina sansoni tommaso paradiso 7

A seguire un master in Finance tra New York e Londra e poi il lavoro in KPMG: “Mi occupavo di consulenza strategica per aziende ma non era quello che desideravo”.

Oggi lavora per essere indipendente, senza rinunciare alle proprie passioni e interessi: “Lanciare una start up non è stato facile, ci vuole tanto lavoro e dedizione ma penso che il fatto di essere una donna e di essere giovane non mi abbia ostacolato in questo mio percorso imprenditoriale. Anzi abbiamo anche trovato un incubatore per startup al femminile”.

Carolina è l’esempio che non esiste solo il fenomeno dei cervelli in fuga perché c’è anche chi sceglie di perseguire la propria strada in Italia: “Ho vissuto 6 anni all’estero e poi ho deciso di rientrare a Roma. Penso che non sia importante andare tanto lontano perché quello che conta davvero è trovare il proprio equilibrio interiore”.

carolina sansoni tommaso paradiso 4

La scelta di tornare in Italia le ha anche permesso di conoscere il grande amore, Tommaso Paradiso: “Ho avuto la fortuna di conoscere una persona diversa da tutte le altre. Non è così facile”.

Essere la fidanzata di una popstar non è però solo rose e fiori: “Mi dicono spesso ‘quanto sei fortunata’. Ma la gente non sa quanti commenti cattivi ricevo da parte di persone che non si rendono conto che le loro parole non restano sospese in rete ma colpiscono la sensibilità di qualcun altro”.

I social non vanno solo demonizzati per Carolina: “Non mi sento mai obbligata a pubblicare qualcosa, lo faccio se e quando mi va. L’importante è essere in linea con se stessi e usare questi mezzi con intelligenza. Per esempio c’è una ragazza che seguo e che li usa per spiegare ai giovani la politica. Ecco questo è l’esempio di come oggi queste piattaforme possono rivelarsi utili”.

carolina sansoni tommaso paradiso 3

I social network come specchio della realtà: “Non bisogna sempre far vedere felicità e perfezione perché è un messaggio sbagliato – aggiunge Carolina che spesso si trova bersaglio degli haters – Quando poi mi becco il ‘potrebbe avere di meglio’ o altri commenti poco carini alla fine mi viene da ridere perché non so dove sia scritto che io debba essere bella per stare con Tommaso”.

La tendenza è sempre più quella di passare il tempo a commentare le vite altrui: “Ormai si passa più tempo a guardare gli altri piuttosto che alzare lo sguardo dal telefono e impiegare il proprio tempo a fare altro”

In questo momento i Thegiornalisti sono in giro per l’Italia con il Love Tour che ha già registrato il tutto esaurito e Carolina, quando questo si concilia con il lavoro, è sempre al fianco di Tommaso in tournée: “La nostra giornata tipo è molto semplice: ci alziamo, colazione insieme, io lavoro al pc e poi verso le 17 ci incamminiamo verso il palazzetto del concerto”.

L’atmosfera che ogni volta si respira è di grande festa e di amicizia: “Sono un gruppo veramente unito. Prima e dopo ogni concerto c’è sempre il tempo per ritrovarsi tutti insieme, fare due chiacchiere e concedersi un brindisi. Poi tutti a dormire”.

carolina sansoni tommaso paradiso 2

Il segreto di un’unione così forte con Tommaso? “Ci aiutiamo a vicenda. Io mi reputo una persona razionale mentre lui è un creativo: ecco la nostra forza è il saper migliorare l’uno l’altro e tirare fuori la parte più bella”.

carolina sansoni 89 carolina sansoni 44 carolina sansoni 37 carolina sansoni 35 carolina sansoni 33 carolina sansoni 1 TOMMASO PARADISO carlo verdone tommaso paradiso tommaso paradiso frank matano giuliano sangiorgi gigi dalessio tommaso paradiso 6 thegiornalisti tommaso paradiso alessandro borghi 4 tommaso paradiso 6 thegiornalisti tommaso paradiso alessandro borghi 7 pardo tommaso paradiso thegiornalisti tommaso paradiso alessandro borghi 5 thegiornalisti tommaso paradiso alessandro borghi 6 IL CANE DI TOMMASO PARADISO tommaso paradiso 10 tommaso paradiso e alessandro borghi nel video di questa nostra stupida canzone d'amore tommaso paradiso 1 tommaso paradiso 12 tommaso paradiso 13 tommaso paradiso 7 tommaso paradiso 2 tommaso paradiso 3 tommaso paradiso 5 tommaso paradiso 8 tommaso paradiso tommaso paradiso manuel agnelli tommaso paradiso 9 carolina sansoni 9