LAURA FREDDI

I tempi di Non è la Rai

«Ancora mi si avvicinano per strada per rievocare quei giorni, come se il tempo si fosse fermato». Laura Freddi, che proprio oggi compie 51 anni, ricorda con affetto i tempi di Non è la Rai, fucina di talenti di Gianni Boncompagni che le ha regalato il successo negli anni Novanta. «Ero timidissima, mi nascondevo dietro le foglie delle palme finte intorno alla piscina, sperando di non essere inquadrata - raccontava qualche mese fa al Corriere -. Dopo una settimana passata a mimetizzarmi dietro la scenografia, Gianni e Irene Ghergo mi presero da parte. “Lauretta, tesoro, non puoi mica continuare così”.

Avevo solo bisogno di essere sbloccata. Alla fine ci pensò Enrica Bonaccorti, tirando fuori una certa somiglianza con Kim Basinger. Così un giorno mi spinsero a forza davanti al Cruciverbone, il posto più ambito da tutte le ragazze, a improvvisare un finto e casto spogliarello con la musica di Nove settimane e mezzo, mi vergognavo da morire, avrei preferito cantare, invece no, ci doppiavano per forza».

L’amore con Paolo Bonolis

Sul set di Non è la Rai Laura Freddi conosce Paolo Bonolis (all’epoca conduttore della trasmissione) e tra i due sboccia l’amore. Con lui la showgirl conduce anche il programma estivo Belli freschi, ma nel 1995 la relazione giunge al termine: «Io ero giovanissima, lui aveva già dei problemi di vita importanti - ha raccontato tempo fa Freddi a Oggi è un altro giorno -. Io volevo una famiglia, un figlio, mentre lui aveva delle problematiche legate al precedente matrimonio (quello con l’americana Diane Zoeller ndr.). La donna che sono oggi non è la Laura che aveva 19 anni. Io ho avuto poche storie importanti ma lunghe e tutti i miei ex sono amici, ci vogliamo bene, c’è un rapporto buonissimo».

Nella Casa del Grande Fratello Vip

Dopo una serie di esperienze professionali a LA7 e Vero Tv nel 2015 Laura Freddi prende parte alla quinta edizione di Tale e quale show (Lady Gaga, Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini sono solo alcuni dei personaggi del mondo della musica che ha imitato). Nel 2016 entra nel cast della prima edizione del Grande Fratello Vip e rimane all’interno del reality quasi fino alla fine (viene eliminata poco prima della finale).

Il Grande Fratello Vip ha risollevato la showgirl dopo un periodo poco fortunato, ha rivelato lei al Corriere: «Per colpa di una causa di lavoro durata 12 anni che mi ha prosciugato le finanze. Purtroppo non sempre si incontrano persone oneste. Avevo firmato documenti che non avrei dovuto firmare e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi, ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando. Con le cartoline verdi degli avvisi di pignoramento avrei potuto farci un albero di Natale. Mi sono risollevata con il cachet del Grande Fratello Vip, una mano santa».

Vita privata

Nel 2006 Laura Freddi convola a nozze con l’imprenditore Claudio Casavecchia e sogna di diventare mamma. Ma il suo desiderio va in frantumi: purtroppo, dopo essere rimasta incinta, perde il bambino che aspettava. Nel 2008 il matrimonio arriva al capolinea. Successivamente la showgirl incontra Leonardo D'Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley: «Ho cominciato a giocare tardi, a 36 anni, ed ero una mezza cartuccia. Durante un torneo ho preso una botta tremenda, non mi passava, il mio allenatore mi ha consigliato il fisioterapista della nazionale. Era Leonardo. Siamo diventati amici. Parlavamo, parlavamo.

Io gli mandavo segnali, ma lui niente». Poi però scoppia l’amore e nel 2018, a 45 anni, Laura Freddi corona il suo sogno più grande: il 3 gennaio viene al mondo sua figlia Ginevra. «Ho sempre voluto diventare mamma, ho sempre avuto un istinto materno molto spiccato» ha raccontato qualche anno fa la showgirl a Verissimo. Nel corso dell’intervista ha svelato tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare per riuscire a rimanere incinta. Tra queste l’endometriosi: «Avevo dei dolori, ma non mi era mai stata diagnosticata. Per fortuna la mia forma era abbastanza lieve. Dopo ho subito un'operazione e ho fatto una cura, e dopo sei, sette mesi ho scoperto di aspettare Ginevra». Proprio nel giorno del suo compleanno, il regalo più bello.

