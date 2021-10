LAVATEVE! AL "GF VIP" L'IGIENE SCARSEGGIA, ALEX BELLI CONTRO SOPHIE CODEGONI: "HA LE ORECCHIE PIENE DI CERUME. DELLE CROCCANTELLE PROPRIE" - LE SORELLE SELASSIÉ: "C’È ANCHE GENTE CHE PUZZA DI PESCE MARCIO" – E LULU’, LA PRINCIPESSA FARLOCCA RIVELA DI COLLEZIONARE FOTO PICCANTINE DEGLI EX: “HO UNA CARTELLA SEGRETA SULLO SMARTPHONE. DENTRO CI SONO SOLO FOTO CHE SCATTO IN CERTI MOMENTI” – MANUEL BORTUZZO LASCIA LA TRASMISSIONE? IL PROBLEMA DI CUI SOFFRE

Tempo di confessioni inconfessabili al Grande Fratello Vip. Nel pomeriggio, mentre Alex Belli era intento a fare un massaggio alle orecchie a Lulù, l'attore ha confessato che una delle coinquiline avrebbe le orecchie sporche di cerume. Particolare notato a quanto pare anche da Raffaella Fico.

Belli, parlando con Lulù ha dichiarato di non aver il coraggio di fare il nome della gieffina ma l'attento popolo di Twitter lo avrebbe già svelato: sarebbe infatti l'ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, alla quale peraltro sarebbe stato già detto. "Se è per questo c’è una donna qui che ha le orecchie piene di cerume. Delle croccantelle proprio. Tipo oggi son passato da vicino, ho guardato e mi sono detto ‘oddio’. Il fatto è che non ho avuto il coraggio di dirle niente. Non ho trovato la forze di dirglielo", ha dichiarato l'attore romagnolo a Lulù come riportato da Biccy.

Anche Jessica, in riferimento all'igiene personale dei concorrenti, ha rivelato: "Se è per questo qui c’è anche gente che puzza di pesce marcio. Sì ha quell’odore terribile lì". Nome che, in questo caso, è stato riferito ancora ad Alex ma questa volta sottovoce.

LULÙ SPIAZZA AL GF VIP

Lulù Selassié spiazza tutti al Grande Fratello Vip. La giovane principessa etiope si è lasciata andare a delle confessioni molto intime riguardanti i suoi ex fidanzati che hanno letteralmente sconvolto gli altri concorrenti del reality show di Alfonso Signorini.

Lulù Selassié spiazza i concorrenti del Gf Vip

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Lulù ha fatto delle rivelazioni che hanno spiazzato i concorrenti del programma. In veranda con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu, Clarissa ha parlato di una cartella segreta che la sorella avrebbe sul cellulare: "Ragazzi lei ha una cartella molto particolare sul suo iPhone. Dentro ci stanno tutte le foto dei suoi ragazzi, capitemi. In pratica le colleziona".

sophie codegoni fuori di seno al gfvip 6

La rivelazione di Clarissa ha lasciato senza parole Gianmaria e Nicola, che inizialmente hanno pensato si trattasse di uno scherzo: "Ma dici davvero? Non ci posso credere". A confermare le parole della Selassié ci ha pensato proprio Lulù che, senza mezzi termini, ha rivelato: "Ho una cartella segreta sullo smartphone. Dentro ci sono soltanto foto che scatto in certi momenti. Perché alla fine voglio avere il ricordo dei ragazzi".

Interpellata dai concorrenti, che volevano sapere ulteriori dettagli, Lucrezia ha confessato: "Come faccio a farle? Io dico ‘aspetta che ti devo fare la foto’. E loro rispondono sempre ‘va bene falla pure amore’. Se c’è qualcuno che mi ha detto di no? Forse due o tre, ma non di più. Non si vergognano, sono seria, mi dicevano quasi subito di sì".

MANUEL BORTUZZO LASCIA IL GRANDE FRATELLO VIP 2021?

Probabilmente lo scopriremo questa sera, durante la diretta della puntata odierna in onda come sempre su Canale 5. Tutta colpa di alcuni problemi di salute dello stesso nuotatore rimasto paralizzato dopo aver ricevuto un colpo di pistola alla schiena, e che non vogliono proprio lasciare in pace lo stesso. Manuel Bortuzzo, come riferito da vari portali online, a cominciare da Funweek.it e Ultimenotizieflash.com, avrebbe infatti confidato ai suoi coinquilini che le cose non stanno migliorando per quanto riguarda la sua vescica, e la situazione inizia ad essere insostenibile tenendo conto che da quando è iniziato il reality show, lo scorso 13 ottobre, il malore si è già ripresentato ben tre volte, e in passato ha avuto anche bisogno di un intervento del medico del Gf Vip.

Anche in questo caso Manuel ha chiesto di poter vedere il personale sanitario che lo ha in cura per chiedere un parere, di conseguenza nulla è da escludere da qui alle prossime ore. Per provare a tirare su il morale al giovane, ieri Davide, un amico dello stesso, si è presentato fuori dalla casa più spiata d’Italia, per salutarlo, incitarlo e invitarlo ovviamente a continuare questa sua nuova avventura, stringendo i denti e resistendo.

In ogni caso Manuel Bortuzzo non si sente al 100 per cento, ha continuamente dolore, e confidandosi con Lulù, una delle tre principesse, ha spiegato: “Non è normale che succeda così”. A complicare la situazione il fatto che i problemi fisici patiti siano anche ‘delicati’ interessando la vescica, e probabilmente lo stesso giovane prova anche un certo imbarazzo.

“Questa cosa prima mi succedeva una volta ogni sei mesi, adesso mi è successa tre volte in un mese, quindi vuol dire che c’è un problema un po’ più grosso”, ha detto ancora Manuel Bortuzzo, sottolineando come non si stia godendo la permanenza nella Casa come avrebbe invece voluto. Tutti gli inquilini si sono schierati a fianco del ragazzo, a cominciare da Alex Belli, quello che forse si è mostrato più preoccupato di tutti, cercando di capire il perchè di questa cosa.

