2 dic 2020 16:40

“E' L'ULTIMA SETTIMANA DI CONDUZIONE” - FICARRA E PICONE DOPO 15 ANNI DANNO L'ADDIO A “STRISCIA”: "ERA TEMPO DI LASCIARE" - "ANTONIO RICCI NON HA VOLUTO VEDERE LA PUNTATA DI SALUTO. CI HA FATTO SENTIRE IMPORTANTI MA FINO ALL’ULTIMO SI È RIFIUTATO DI PENSARE AL NOSTRO ADDIO. “FATE PURE L’ANNUNCIO IN DIRETTA, HA DETTO. MA IO NON VEDRÒ LA PUNTATA. COSÌ PER ME NON ESISTE….