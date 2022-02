5 feb 2022 18:00

“L'ANNO PROSSIMO VOGLIAMO FARLO IN UNO STADIO, L'ARISTON CI VA STRETTO" - GIACOMO PICCININI, UNO DEI CREATORI DEL FANTASANREMO, IL GIOCO NATO IN UN BAR DI PORTO S. ELPIDIO, IN PROVINCIA DI FERMO – "GLI ARTISTI STANNO DANDO TANTI PUNTI AGLI ALLENATORI CHE LI HANNO SCHIERATI, ANCHE PERCHÉ AIUTA A STEMPERARE LA TENSIONE DELLA GARA” – “IN TESTA C'È EMMA MARRONE CON 235 PUNTI, HA POSTATO UN VIDEO SU INSTAGRAM DOVE FINGE DI ESSERE INSEGUITA DAI CARABINIERI. ERA UN BONUS MESSO PER ORIETTA BERTI. POI CI SONO…”