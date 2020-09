26 set 2020 18:40

“ABBIAMO PERSO DAPPERTUTTO, PURE DOVE NON SI VOTAVA” - CROZZA STRACULT VERSIONE ALESSANDRO DI BATTISTA: “ABBIAMO PERSO DOVE SONO ANDATO IO E DOVE NON SONO ANDATO, DOVE ERAVAMO IN COALIZIONE, DOVE SIAMO STATI MODERATI, DOVE SIAMO STATI DURI E PURI E PURE RICCHI E PURI. QUELLO IN CUI SONO PIU’ BRAVO E’ CAGARE IL CAZZO AL MOVIMENTO…” - VIDEO