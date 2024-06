5 giu 2024 09:21

“AD APRILE HO AVUTO UN INFARTO, L’INTERVENTO DEI MEDICI MI HA SALVATO LA VITA” – IL CANTANTE DEI RINATI CCCP GIOVANNI LINDO FERRETTI RACCONTA IL SUO DRAMMA AL FESTIVAL PAROLE AD ARTE, A PIETRASANTA – “MI TROVAVO A VENEZIA PER INCONTRARE PIETRANGELO BUTTAFUOCO QUANDO HO AVUTO UNA SENSAZIONE NEGATIVA, UN MALESSERE CHE CONOSCO E CHE CREDEVO DI POTER CURARE RIPOSANDOMI. PER FORTUNA BUTTAFUOCO NON MI HA CREDUTO. HA CHIAMATO L’AMBULANZA E…"