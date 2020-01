“ADRIANA VOLPE SUBITO A GAMBE APERTE” – QUEL GRAN SIGNORE DI ANTONIO ZEQUILA TORNA A COLPIRE: DOPO LE FRASI SGRADEVOLI SU VALERIA MARINA QUESTA VOLTA NEL MIRINO È FINITA ADRIANA VOLPE – IL CONCORRENTE, COMMENTANDO UNO SKETCH CON I TRE BELLOCCI ENTRATI IN CASA, SCHERZA PESANTEMENTE: “CARLOTTA ERA TRATTENUTA, INVECE ADRIANA COME HA SENTITO IL GINECOLOGO SI È APERTA SUBITO A TUTTI GLI EFFETTI. SUBITO A GAMBE APERTE…”

Da "www.ilfattoquotidiano.it"

Dopo quelle su Patrick Ray Pugliese, una nuova frase di Antonio Zequila sta scatenando polemiche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta nel mirino dell’attore è finita Adriana Volpe.

Tutto è successo giovedì sera, quando i concorrenti del reality di Canale 5 stavano facendo una gara con i tre superboys per individuare chi fosse il più casalingo, il più seducente e il più romantico. Zequila ha perso la prova di romanticismo contro Matteo Alessandroni e non l’ha presa affatto bene: ha rifiutato la medaglia e l’ha gettata per terra.

Un gesto eclatante, che ha scatenato l’ilarità dei compagni, in particolare Paolo e i tre superboys, allora lui li ha raggiunti in giardino e ha iniziato a scherzare con loro sulle partner degli sketch fatti come prova.

“Carlotta era trattenuta, invece come hai visto, Adriana come ha sentito il ginecologo si è aperta subito a tutti gli effetti”, ha detto Zequila. E Matteo: “Sì, ha aperto subito le gambe davanti al dottore”. “Eh sì subito a gambe aperte”, ha rincarato allora l’attore.

Si stava parlando di uno sketch appunto, ma l’osservazione di Zequila ha scatenato le polemiche sui social, in particolare su Twitter, dove in molti ora chiedono che Alfonso Signorini non adotti “due pesi e due misure” e squalifichi “er mutanda” per il lessico rozzo e volgare che usa quotidianamente, alla luce di quanto successo con Salvo Veneziano.

