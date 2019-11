Da leggo.it

Sabrina Ferilli a Tu si que vales ha velocemente conquistato il pubblico. Dall'alto della sua poltrona, la simpatica attrice romana ha abituato a commenti spontanei e siparietti con l'amica Maria De Filippi. Forse troppo spontanei, come nell'ultima puntata.

Il pretesto è l'esibizione dei Candyman, un gruppo di fisicati spogliarellisti che conquistato il pubblico. Almeno quello femminile, compreso il capo della giuria popolare Sabrina Ferilli. Al termine dell'esibizione, in cui gli spogliarellisti sono rimasti in mutande salvo completare lo spettacolo dietro le quinte - e in privato - con Rudy Zerby, la Ferilli si è rivolta a Maria De Filippi dicendo: «Ahò quant'erano boni quelli, hai visto che culi c'avevano? Ma questi li abbiamo portati in finale vero?». «No, non ancora…Ma vedi che hai il microfono aperto…», le risponde una divertita De Filippi scatenando la sua reazione: «Ma sarai mica scema Marì? E poi mica vado in onda così, questo me lo tagliano…». E invece lo scambio di battute hot è andato in onda ed è anche stato molto apprezzato dal pubblico.

I Candyman hanno riservato una esibizione privata a Rudi Zerbi, l'unico tra i giudici a poter vedere lo spogliarello in versione integrale.

Ma la Ferilli si è resa protagonista anche di un altro momento durante la puntata. O meglio, è stata l'assenza di Sabrina Ferilli in alcuni momenti a scatenare i commenti del pubblico sui social, al quale non è passato inosservato l'alternarsi sulla poltrona della giuria popolare l'attrice romana e Belen Rodriguez. I commenti sono stati talmente tanti che Gerry Scotti ha commentato: «Ma perché sparisci ogni tanto? Mi stanno chiamando da casa per chiedermi dov’è la Ferilli!». Domanda alla quale non c'è stata risposta, ma la Ferilli ha fatto intendere che aveva altro da fare...

