1. QUELLA BELLEZZA ORMAI SFIORITA IN UN VOLTO SEGNATO DALLA MALATTIA

Me lo immagino, povero Alain Delon, tra i figli molto litigiosi, tre, e lui il divo sotto tutela del tribunale, con la bellezza sfasciata e il suo bel volto d’uomo portato per tanti anni. E adesso sfinito, forse per lui stesso inguardabile, con quelle borse sotto gli occhi e il gonfiore ovunque.

Da quattro anni un ictus l’aveva indebolito, e così è morto, a 88 anni, il bellissimo ragazzo che è stato per sempre il principe Tancredi Falconeri del magnifico Il gattopardo di Luchino Visconti […] e […] che allora, a 28 anni, era al massimo fulgore.

ALAIN DELON

Alain Delon è di quelli troppo belli perché il tempo gli resista. La sua bellezza lo ha trascinato in basso e il suo ultimo film possibile è addirittura del 1976, a 41 anni: Mr. Klein , di Joseph Losey in cui il divo appare con un gran cappello nero durante la cattura degli ebrei a Parigi nella Seconda guerra mondiale.

Poi ci furono i film con Belmondo, morto anche lui a 88 anni […]. Il suo vero amore, che doveva durare una vita e finì nella disperazione, fu quello cha l’aveva legato a Romy Schneider, l’austriaca naturalizzata francese che era diventata una celebrità con la trilogia di Sissi.

A vent’anni conobbe Alain e fu un grande amore, come capita solo ai giovani. Ma Romy di tempo non ne aveva.

ottavia piccolo alain delon zorro

Finita la loro relazione, le restavano due matrimoni, poi una serie di orrori troppo vicini: l’alcolismo, il suicidio del primo marito, il tumore al rene e alla fine il figlio 14enne che rimase ucciso giocando con un cancello. Fu trovata morta per arresto cardiaco. Aveva 43 anni. Ed è come se quella serie di spaventose disgrazie fosse penetrata per sempre in Delon, che non le ha mai dimenticate. Poi si sa, gli artisti sono tutti di sinistra, tranne lui […]; era un sostenitore di Jean-Marie Le Pen, ha fatto parte del gruppo di Marine Le Pen. E ha anche spesso detto di essere contrario all’omosessualità.

2. PICCOLO: TEMEVA CHE LA MASCHERA NASCONDESSE GLI OCCHI AZZURRI

claudia cardinale alain delon - il gattopardo

Ottavia Piccolo ha condiviso con Alain Delon il set del film L’evaso (1971) , n egli ultimi giorni di riprese invaso dai fotografi. «Ero timida, stavo in disparte – ricorda l’attrice –, avevo 21 anni, Alain mi venne vicino, si mise a scherzare e chiacchierare. […] È stato un compagno di lavoro straordinario».

Nel 1975, i due si ritrovano sul set di Zorro , diretto da Duccio Tessari. […] Dovendo indossare la maschera, temeva che i suoi celebri occhi azzurri potessero non risaltare. Il primo giorno di riprese si rivolse dunque al direttore della fotografia, «sollevò i Ray-Ban e gli disse: “Ricorda: con questi io ci mangio”. Sapeva essere spiritoso».

[…] «La sua bellezza ha condizionato il giudizio di molti: troppo bello per essere anche bravo. Lo si dice delle donne, vale anche per gli uomini».

