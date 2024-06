“ALESSANDRO BARBERO È UNA SORTA DI GUIDA SPIRITUALE DEL PASSATO” – ALDO GRASSO IN LODE DEL PROFESSORE E DELLA TRASMISSIONE DI LA7 DEDICATA ALL’OMICIDIO MATTEOTTI: “È UN DIVULGATORE POP. HA LA CAPACITÀ DI TRASFORMARE LA STORIA IN TANTE STORIE, LA SUA BRAVURA AFFABULATORIA CONVERTE OGNI EPISODIO IN UN’ AVVENTURA AVVINCENTE, IL SUO MODELLO È SHERAZADE DI "LE MILLE E UNA NOTTE": UN RACCONTO CHE COMINCIA E, FOSSE PER LUI, NON FINIREBBE MAI…”

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Serata davvero speciale quella dedicata da Alessandro Barbero al delitto Matteotti avvenuto il 10 giugno del 1924 a Roma. ( In viaggio con Barbero , La7). Il professore più acclamato d’Italia (uno studente gli si è avvicinato urlando: «Lei mi ha cambiato la vita!») ha dedicato una «pagina» del suo viaggio televisivo a uno dei più efferati crimini del regime fascista […]

Barbero ha la capacità di trasformare la Storia in tante storie, la sua bravura affabulatoria converte ogni episodio in un’ avventura avvincente, il suo modello è Sherazade di Le mille e una notte: un racconto che comincia e (fosse per lui) non finirebbe mai.

[…] una sorta di guida spirituale del Passato, di divulgatore pop. Mentre trasforma in un thriller le nefandezze dei vari Amerigo Dumini, Aldo Finzi, Emilio De Bono, Giovanni Marinelli, inframmezza il racconto con sollecitazioni del tipo «Questa ve la devo raccontare» oppure «Ricordatevi di questo personaggio, che poi ci ritorneremo», a dimostrazione del buon uso di una retorica che si presenta come antiretorica, di una seduzione che si propone come esposizione.

In viaggio con Barbero, un programma ideato e scritto da Alessandro Barbero e Davide Savelli, per la regia di Graziano Conversano, era iniziato con una gita in barca sul Delta del Po e con la scoperta che il professore ama il birdwatching, l’osservazione degli uccelli liberi in natura.

Che abbia fondato il suo metodo espositivo sul birdwatching? Che conosca il buon uso della Rete per catturare così tanti seguaci?

