Un intervento di Rosi Braidotti ha innervosito Marco Travaglio, che ha reagito male ed è stato ripreso dalla padrona di casa Lilli Gruber. È accaduto a Otto e Mezzo, dove la professoressa dell’Università di Utrecht aveva definito i pacifisti italiani dei “bellicosi” perché, in maniera paradossale, adottano spesso dei toni aggressivi per difendere la loro ideologia. Travaglio allora è intervenuto, ma si è stizzito non appena ha sentito la voce della Braidotti che voleva dar vita a un botta e risposta.

“Allora fate voi. Qui sento degli urli”, ha esclamato Travaglio, venendo subito smentito dalla Gruber: “Nessuno urlo. Come ben sai qui parlano tutti”.

Allora il direttore del Fatto si è calmato e, rendendosi conto che nessuno stava fiatando, ha ripreso la parola: “Stavo cercando di spiegare che il pacifismo è una cosa molto semplice, è un’ideologia o un movimento che ritene che con le armi non si raggiunge la pace.

#ottoemezzo Botta e risposta tra @marcotravaglio e la prof.ssa #Braidotti sul pacifismo: "Non ho capito nulla di quel che ha detto... non faccia la bellicosa. Vi cedo la parola, andate avanti voi pacifisti. Perché non inviamo armi ai Curdi?" https://t.co/SeeX4ige1y — La7 (@La7tv) May 11, 2022

In questo momento ha nel Papa il suo più autorevole rappresentante, che molto bellicosamente ha definito pazzi i governi, come il nostro, che vogliono aumentare la spesa militare”.

Inoltre Travaglio ha evidenziato che i negoziati di pace sono fermi da circa un mese e mezzo e che non c’è alcun segnale che lasci pensare che possano riprendere a breve: “Da un mese e mezzo il tavolo dei negoziati è deserto. Il risultato è che i russi hanno conquistato più territori e fatto più morti di quando la guerra era affiancata dai negoziati”.

