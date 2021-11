“ALMENO UN ‘CIAO’ IL POVERO ROSSANO SE LO SAREBBE MERITATO…" - PATRIZIA DE BLANCK SI SCATENA CONTRO BELEN RODRIGUEZ, CHE NON SI È DEGNATA DI POSTARE NIENTE SUI SOCIAL SULLA MORTE DI RUBICONDI: “FORSE, VISTO CHE ALL’EPOCA DELL’ISOLA DEI FAMOSI BELEN AVEVA UN COMPAGNO, HA CANCELLATO DALLA MEMORIA IL FEELING CHE AVEVA CON ROSSANO…".

Da www.liberoquotidiano.it

rossano rubicondi belen rodriguez isola dei famosi

Non solo Belen Rodriguez e Rossano Rubicondi hanno sicuramente avuto un flirt, ma quando lui è morto lei non ha speso sui social nemmeno una parola per ricordarlo.

Un comportamento quello della showgirl argentina che ha fatto indignare Patrizia De Blanck. Nell’ultimo numero del settimanale Nuovo, la De Blanck ha ricordato l'attore morto recentemente di tumore con il quale anni fa aveva partecipato a l'Isola dei Famosi. In quella occasione, ha raccontato, i due erano diventati amici e lo erano rimasti anche una volta finito il reality show.

PATRIZIA DE BLANCK BELEN RODRIGUEZ - ISOLA DEI FAMOSI

E in quella famosa edizione dell'Isola c’era anche Belen Rodriguez, prima che diventasse una star. Pare che lei e Rubicondi avessero avuto un flirt in Honduras ma la showgirl sulla morte di Rossano Rubicondi non ha detto nulla. Nessun ricordo, nessun saluto. Per questa ragione la De Blank ha rimproverato quindi Belen: "Non sta a me giudicare, ma almeno un ‘ciao’ il povero Rossano se lo sarebbe meritato…".

PATRIZIA DE BLANCK ROSSANO RUBICONDI ISOLA DEI FAMOSI

A meno che, ha proseguito Patrizia, Belen Rodriguez abbia cancellato dalla sua memoria la relazione con Rossano Rubicondi a L’Isola dei Famosi perché all’epoca era fidanzata: "Forse, visto che all’epoca Belen aveva un compagno, ha cancellato dalla memoria il feeling che aveva con Rubicondi…". Ma il flirt c'è stato o no? La De Blanck si è detta convinta che sì, qualcosa tra loro c'è stato dato che tutte le notti si ripeteva una strana coincidenza.

ROSSANO RUBICONDI E BELEN

"Quando la notte mi svegliavo, era sparito in concomitanza con Belen, della quale subiva certamente il fascino", ha sottolineato Patrizia. La quale ha anche aggiunto di credere che sia stato davvero un grande peccato che quel feeling nato all'Isola tra Belen Rodriguez e Rossano Rubicondi non sia poi stato alimentato dopo che il reality si era concluso. "Forse hanno perso un’occasione di felicità duratura". Del resto Belen non riesce a trovare pace.

VLADIMIR LUXURIA ROSSANO RUBICONDI ALL ISOLA DEI FAMOSI rossano rubicondi isola dei famosi