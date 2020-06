CAFONALINO – EFFETTI NEFASTI DELLA RIAPERTURA: MATTEO RENZI CHE PRESENTA IL SUO INUTILE LIBRO UN GIORNO SÌ E L’ALTRO PURE – DOPO AVER OCCUPATO LA GALLERIA BORGHESE (CHISSA' QUANTO HA PAGATO), IL SENATORE SEMPLICIOTTO DI RIGNANO HA INVASO IL CHIOSTRO DEL PIO SODALIZIO DEI PICENI – C’ERANO TUTTI GLI ULTIMI SAMURAI DEL RENZISMO MORENTE: LA BOSCHI, MARATTIN, GIACHETTI E MALGRADO LA PRESENZA DELL’EX AD DI ATLANTIA CASTELLUCCI NON E' CROLLATO NULLA - L’AMMISSIONE: “GOVERNIAMO CON IL M5S SOLO PER NON FAR VINCERE I SOVRANISTI…” – VIDEO