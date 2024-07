“ALTRO CHE SCRITTORI! SEMBRAVANO DEI SUPPLENTI IN ATTESA DELLA CHIAMATA PER SOSTITUIRE IL COLLEGA IN FERIE” – ALDO GRASSO STRONCA IL GRAN CIRCO DEL PREMIO STREGA: "QUANDO LO VINCEVANO FLAIANO, PAVESE, SOLDATI, MORANTE, ORTESE, PIOVENE, PRIMO LEVI, PONTIGGIA, VASSALLI… A PRESENTARE LO STREGA IN TV BASTAVANO ONESTI CONDUTTORI. IL COLPO DI GENIO È STATO DI FARLO CONDURRE A GIGI MARZULLO: DI FRONTE A LUI TUTTI PAREVANO SCRITTORI TALENTUOSI. ADESSO CHE C’È CHIARA VALERIO IN CINQUINA METTETE GEPPI CUCCIARI..."

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera” - Estratti

«Parlo a nome della narrativa italiana (stavo per dire letteratura) e vorrei darvi un consiglio, cari amici narratori e cari organizzatori (plurale sovraesteso) del Premio Strega, che è questo: per la trasmissione della premiazione non scegliete una conduttrice brava e intelligente come Geppi Cucciari.

Mi chiederete: per quale motivo? Presto detto: il suo smalto umilia i concorrenti, altro che scrittori! Sembravano dei supplenti in attesa della chiamata per sostituire il collega in ferie.

«Un tempo, la Rai sapeva come fare e ve lo spiegherò, non prima di ricordarvi che l’effetto Cucciari (apparire più intelligente di voi, altro che il giochino scemo dell’intelligenza artificiale o l’idea di farvi vestire da sarti perché il vostro abituale stile Walmart è imbarazzante) non fa che scatenare tutti quei discorsi che si fanno sul vostro/nostro mondo.

«Che siete un circolo chiuso, che vi conoscete tutti, che vi recensite tra di voi, che vi comportate all’insegna dell’amichettismo, che non esistono più le stroncature, quelle belle di una volta, che scrivete libri per lo Strega come un tempo si scrivevano canzoni per Sanremo, che siete una società letteraria ormai terminale, tuttavia mortuariamente soddisfatta di sé (Fulvio Abbate), che togliere la provincia dalla letteratura italiana è impresa difficile e forse impossibile (Mariarosa Mancuso)...

«Quando il Premio Strega lo vincevano scrittori come Flaiano, Pavese, Soldati, Morante, Ortese, Piovene, Primo Levi, Pontiggia, Vassalli… a presentare lo Strega in tv bastavano onesti conduttori come Luciano Luisi, Vanni Ronsisvalle, Claudio Angelini, Paola Cacianti.

Il colpo di genio è stato di farlo condurre a Gigi Marzullo: di fronte a lui tutti parevano scrittori talentuosi. Adesso che c’è Valerio in cinquina mettete Cucciari! Amiche, amici troppo liquore fa male».

