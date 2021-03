“AMADEUS E FIORELLO? SPERO NEL 'TRIPLETE' A SANREMO L’ANNO PROSSIMO” – L’AD RAI SALINI FINALMENTE CI METTE LA FACCIA E LANCIA LA PROPOSTA PER IL FESTIVAL 2022 – AMADEUS RIAPRE LA PORTA: “SE CI SARA’ UN’IDEA…” – E POI RICORDA CHE AD AGOSTO SCADE IL SUO CONTRATTO CON LA RAI – FIORELLO: HO LETTO LA PAROLA FLOP, CON 14 MILIONI C'È QUALCOSA CHE NON MI TORNA. IO E AMADEUS CI SIAMO INVENTATI UN MESTIERE: FARE GLI SPETTACOLI PER NESSUNO IN SALA” – LA GUFATA PER CHI VERRA’ L’ANNO PROSSIMO? “LA COSA DI IERI SERA L'HO FATTA PER UN MOTIVO SOLO: PERCHÉ…

Da leggo.it

FABRIZIO SALINI

L’ad Rai Salini finalmente ci mette la faccia e scende in campo lanciando la proposta ad Amadeus e Fiorello: «Siete un patrimonio Rai e siccome dividiamo la stessa fede calcistica (tre interisti) dobbiamo pensare al triplete nel prossimo anno. Si meritano l'applauso della sala». Non sarà facile convincerlo. Sia Ama sia Fiorello sembrano abbastanza decisi a fare il passo di lato. I due sono legati da una fratellanza indissolubile. Si vede da ogni parola e gesto. Amadeus in conferenza stampa si è collegato al telefono con Fiorello - che resta fedele alla sua pecca principale di non partecipare mai alla conferenza stampa – e con gli occhi lucidi ha seguito il socio che ha confessato che questo Sanremo è stato la più importante esperienza della sua vita.

fiorello e amadeus 2

Amadeus ha ripetuto che “stare davanti al nulla è una cosa che non auguro a nessuno. All’inizio ho avuto un attimo di smarrimento, poi grazie all’orchestra che è stata il nostro pubblico l’ho superato. Queste cinque serate non le dimenticheremo mai. Anche se non farò il prossimo Sanremo io voglio restare alla Rai (il contratto scade ad agosto) e tornare alle mie trasmissioni”.

SANREMO 2021, 38 MILIONI DI RACCOLTA PUBBLICITARIA

La raccolta pubblicitaria è andata alla grande (38 milioni, uno in più rispetto allo scorso anno). “Gli inserzionisti – spiega il responsabile di RaiPubblicità, Tagliavia – hanno sposato l’opportunità di esserci. E penso che siano stati contenti del cambio del target, perché ci si avvicina di più alle fasce che più interessano ai pubblicitari. Grande risultato per la Rai considerando che quest’anno non c’erano gli eventi collaterali di piazza che portano sempre incassi”.

FABRIZIO SALINI

Nel 2020 la raccolta ha portato in cassa 37 milioni (6 in più dell'anno precedente, +10 rispetto al 2018). E considerando che quest’anno si presume che i costi siano stati inferiori rispetto a quelli del 2020 (circa 17 milioni) si può dire che la Rai con questo Sanremo si mette in tasca oltre 25 milioni. Anche se quest'anno c'è da registrare la spesa in più del protocollo sanitario e tutto quello che ne consegue.

SANREMO 2021, SUCCESSO GIOVANI

Elena Capparelli, responsabile di RaiPlay, ha sciorinato i dati del boom di giovani che hanno seguito il Festival sulla piattaforma: 30 milioni di interazioni sui social, 8 milioni nella serata finale, +30% rispetto al 2020. Tirando le somme: oltre il 40% del pubblico di RaiPlay ha meno di 35 anni. Anche Coletta si è dichiarato più che soddisfatto per aver abbassato la media over di Rai1 a 51 anni. La media company del servizio pubblico - fortemente voluta all'inizio del suo madato da Salini - adesso è diventata una realtà.

fiorello amadeus salerno jo squillo

IL PROTOCOLLO ANTI COVID

Grandi elogi per tutta la Covid Task Force: 25 mila mascherine utilizzate, 5800 tamponi effettuati, dei quali 9 risultati positivi tra gli antigenici, 8 dei quali confermati dal molecolare.

AMADEUS E FIORELLO

«Finalmente è arrivato il 7 marzo, sono felicissimo per aver realizzato un Sanremo diverso dagli altri, e pensare che 13, 14 milioni di persone hanno seguito ieri la finale, con dati quasi più alti delle edizioni normali, rende il nostro sforzo ancora più immenso». Lo dice Amadeus nella conferenza stampa finale. «Sono felice, orgoglioso di tutto quello che è accaduto, complimenti a tutti i ragazzi, a tutti i cantanti. C'è stato un passaggio epocale nella storia del festival, un voltare pagina, prendere un'occasione al volo per cambiare qualcosa e questo è accaduto».

«In un momento in cui intorno c'era tanta incertezza, confusione, paura, dubbi, non avrei mai potuto fare il festival senza Fiorello al mio fianco - dice ancora - mio fratello, il più grande showman che abbiamo. Insieme abbiamo cercato di fare intrattenimento, una cosa difficilissima senza pubblico.

fiorello amadeus 1

Soprattutto la prima sera uscire e vedere teatro vuoto è una cosa che non auguro a nessuno di coloro che fanno il mio lavoro, non era scontato fare 5 ore di trasmissione a sera ». Poi il ringraziamento alla sua squadra, guidata dal manager Lucio Presta, «che mi è stata sempre accanto, e alla mia famiglia: pochi ma buoni. Grazie a tutti e viva Sanremo: il festival non ce lo ha nessuno e, teniamocelo stretto».

Fiorello dopo Sanremo 2021: ci siamo inventati un mestiere

«Ho letto la parola flop, con 14 milioni c'è qualcosa che non mi torna», ha detto Fiorello in collegamento telefonico con la sala stampa. Sull'assenza di pubblico: «Ho ricevuto chiamate da colleghi comici, chi fa il mio mestiere sa esattamente cosa succede quando si fa una battuta. Il pubblico fa parte dell'esibizione, ti guida. Ti dice se stai andando bene, se ti devi fermare, se devi cambiare argomento.

amadeus fiorello

Io e Ama nelle prime due puntate abbiamo cercato la quadra. Ci siamo inventati un mestiere: fare gli spettacoli per nessuno in sala». Poi Fiorello è tornato sulle sue parole dette in diretta durante la finale: «A chi condurrà l'anno prossimo auguro una platea piena ma di andare malissimo». «L'anno prossimo fate un festival pazzesco perché io lo voglio guardare. La cosa di ieri sera l'ho fatta per un motivo solo: perché avevo detto ad Amadeus, ti immagini se lo facessi? E volevo vedere la sua faccia», ha spiegato.

fiorello amadeus sanremo AMADEUS FIORELLO FIORELLO AMADEUS SANREMO