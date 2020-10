“AMEDEO GORIA CI HA PROVATO CON ME” – LORY DEL SANTO SGANCIA LA BOMBA A “POMERIGGIO CINQUE” E RIVELA DI ESSERE FINITA NEL MIRINO DEL GIORNALISTA: “CI PROVÒ CON ME DUE VOLTE, UNA A ROMA E UNA A MILANO. IO HO RIFIUTATO PERCHÉ AVEVA DELLE TECNICHE DI APPROCCIO TROPPO AVANZATE PER ME. MI DISSE CHE AVEVA DELLE DOTI NASCOSTE, MA IO NON HO VERIFICATO...” - E LA D'URSO LA PUNZECCHIA CHIEDENDO SE…

Da "www.liberoquotidiano.it"

"Amedeo Goria ci ha provato con me, mi ha detto cose intime". La rivelazione arriva da Lory Del Santo, ospite a Pomeirggio Cinque nel salotto di Barbara D'Urso, allibita per le dichiarazioni della showgirl. Nello spazio del programma dedicato al gossip, si è tornati a parlare del Grande Fratello Vip e e del rapporto tra la concorrente Guenda Goria e i genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo. In studio, tra gli ospiti c'era anche la Del Santo.

Tutto è partito da un filmato in cui Guenda, nella casa, confida alla madre che il padre potrebbe ancora essere innamorato di lei. Subito dopo la clip, lo scoop: "Anni fa, Amedeo Goria ci provò con me due volte, una a Roma e una a Milano. Io ho rifiutato perché aveva delle tecniche di approccio troppo avanzate per me... Mi disse che aveva delle doti nascoste, molto nascoste.

Ma io non ho verificato". A questo punto, la padrona di casa è stata costretta a fermarla: "Non ho capito e non voglio capire". Alla fine, però, la conduttrice ha chiesto alla showgirl in studio se questo presunto corteggiamento fosse avvenuto primo o dopo il divorzio con Maria Teresa Ruta. Ma la risposta è stata evasiva: "Non ricordo...".

