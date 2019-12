“AMMAZZATELA, NON FATELA PARLARE, FAI SCHIFO” – A “LA ZANZARA” EPICO SCAZZO TRA DANIELA MARTANI E GIANFRANCO VISSANI. LA PASIONARIA VEG DÀ DEL TROGLODITA ALLO CHEF, CHE SBROCCA: “SEI UNA VERGOGNA, UNA SCHIFOSA, COME TI PERMETTI, VAI A PRENDERLA NEL CULO?” – “TU SEI UN CAVERNICOLO, NON SAI PARLARE IN ITALIANO, NON CAPISCI UN CAZZO, OBESO” – VIDEO

Da “la Zanzara - Radio24”

DANIELA MARTANI

“Ho denunciato Vissani perché ha raccontato in diretta come si ammazzano gli agnelli, è vietato dalla legge e non si può fare. Gli agnelli non possono esser ammazzati nel modo in cui li ammazza lui, ma vanno storditi per non provare dolore. Vissani è un troglodita, poveretto, è rimasto indietro. Un cavernicolo”.

gianfranco vissani

Ma se è uno dei più grandi chef italiani?: “Non me ne può fregare di meno. Non mi interessa, qui parliamo di evoluzione. Lui è un primitivo. Non sa parlare l’italiano, non riesce a coniugare i verbi. E’ un assassino di animali”. Così Daniela Martani a La Zanzara su Radio 24. A quel punto interviene Gianfranco Vissani e inizia uno scontro epocale. Vissani: “Ma avete sentito cosa mi ha detto questa qua? Non dovete farla parlare, ammazzatela”. Martani: “Adesso lo denuncio di nuovo”. Vissani: “Denunciami”. Martani: “Ammazzatela? Avete sentito?”

Daniela Martani

Vissani: “Non hai ascoltato la trasmissione. Io un troglodita?”

Martani: “Tu devi portare rispetto a una donna”.

Vissani: “Fai schifo, fai schifo”.

Martani: “Fai schifo tu”.

vissani

Vissani: “Eri una vergogna dell’Alitalia. Ma ti rendi conto? Sei schifosa. Vergognati”.

Ma tu gli hai detto le peggio cose, dicono i conduttori alla Martani.

Martani: : “Gli ho detto le peggio cose, troglodita ignorante? Lui mi ha detto schifosa, ti ammazzo”.

Vissani: “Come ti permetti?”

Martani: “Come ti permetti tu?”

Vissani: “Io ho detto come mio padre cucinava gli agnelli...”

DANIELA MARTANI

Martani: “No, no, tu hai detto come li uccido io. Gli metto il coltello alla gola, il sangue deve scorrere lentamente. Stai zitto, vergognati”.

Vissani: “Devi sapere che il mondo ebraico...”

MARTANI: “Non me ne frega niente del mondo ebraico, capito?”

VISSANI: “Tu non sai un cazzo. Ho imparato da mio padre come le carni diventano pulite, pirla”.

MARTANI: “Ma evolviti, invece di pensare ancora alle tradizioni, stai zitto...”

VISSANI: “Vergognati, vergognati...”

gianfranco vissani

MARTANI: “Ma io non ho capito, fate parlare uno che offende una donna? Io gli ho dato del troglodita? Eh, si. Gli ho dato dell’ignorante”.

VISSANI: “Non devi permetterti”.

MARTANI: “Ma non ti permettere tu. Non si può accettare una roba del genere. Ma che, si permette di dire che mi devono ammazzare?”

VISSANI: “Con chi cazzo stai parlando?”

Daniela Martani

MARTANI: “Con un troglodita”.

VISSANI: “Troglodita sei tu, non sai neanche che gli agnelli li ha portati il mondo ebraico. Ma come cazzo si fa?”

MARTANI: “Lo vedi? Che cazzo stai dicendo?”

gianfranco vissani

VISSANI: “Pirla, pirla, pirla...”

MARTANI: “Questa cosa è inaccettabile, basta”.

VISSANI: “Hai mangiato il pane col miglioratore del maiale per tutta una vita...”

MARTANI: “Ma cosa stai dicendo, ma smettila, sono viva e vegeta. Ma vai a dimagrire, vai, che sei obeso...”

VISSANI: “Ah, si? Tu invece te la vai a prendere nel culo…Io non ti ho chiesto niente”.

MARTANI: “Vissani dice sempre in tutte le trasmissioni che tutti i vegani devono essere ammazzati. I cacciatori mi hanno denunciato perché ho utilizzato questa parola. Allora a lui cosa bisognerebbe fare? Non lo deve dire”.

daniela martani

VISSANI: “Devi solo vergognarti”.

MARTANI: “Ma vergognati tu”.

VISSANI: “Voi comprate il pane che c’ha il miglioratore...”

MARTANI: “E che cos’è?”

VISSANI: “E’ un estratto del pancreas del maiale”.

MARTANI: “Io non mangio pane, ma che stai dicendo? Stai zitto, che sono tutti obesi i bambini italiani…”.

