“ANCHE SE MAGALLI MI HA OFFESO E ROVINATO LA VITA, SONO STATA IO A FAR PACE CON LUI” - ADRIANA VOLPE SI CONFESSA A “OGGI”DOPO LA CONDANNA DEL CONDUTTORE: "QUESTA IDEA CHE SIA FINITA A TARALLUCCI E VINO MI OFFENDE. MI SONO FINALMENTE TOLTA DI DOSSO UNA STORIA CHE MI HA INQUINATO L’ANIMA. MA CHE TUTTO VENGA RIDOTTO A UN “ASSURDO EQUIVOCO” NON MI STA ASSOLUTAMENTE BENE. MI SEMBRA UN PO’ RIDUTTIVO”

Lo scorso 2 ottobre si è chiusa in tribunale la causa per diffamazione intentata da Adriana Volpe a Giancarlo Magalli nel 2017, quando i due conducevano insieme I fatti vostri. Il conduttore è stato condannato a 700 euro di multa e 5 mila euro di risarcimento, più le spese processuali, per una pesante insinuazione pubblicata su Facebook.

Nei giorni scorsi, in un’intervista al Corriere della Sera, Magalli aveva commentato: «L’altro giorno in tribunale, dopo l’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me così è stato».

E la frase non è piaciuta alla Volpe. «Questa idea che sia finita a tarallucci e vino mi offende», ha detto al settimanale OGGI in edicola da domani, fornendo la sua versione dei fatti. «La verità è che in tribunale sono stata io ad andare da Magalli e a dirgli: “Abbracciamoci, chiudiamo una volta e per tutte questo brutto capitolo”. L’ho fatto anche e soprattutto per me, è stato un abbraccio terapeutico, mi sono finalmente tolta di dosso una storia che mi ha inquinato l’anima.

Ma che tutto venga ridotto a un “assurdo equivoco” non mi sta assolutamente bene. La mia vita è stata rovinata, la mia carriera stravolta: “assurdo equivoco” mi sembra un po’ riduttivo». Tutto era iniziato quando nel 2017, al culmine di una serie di punzecchiature reciproche, la Volpe aveva detto in diretta a Magalli che avrebbe presto compiuto 70 anni. Lui si era risentito e aveva chiuso con un: «Sei proprio una rompipalle!».

Successivamente il conduttore su Facebook aveva aggiunto: «Le ho solo detto che è una rompipalle. Poi lei ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne, ma io ce l’avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni...». Adriana Volpe l’aveva citato in giudizio e le loro carriere professionali si erano divise: Magalli era rimasto a I fatti vostri mentre Volpe era stata dirottata a Mezzogiorno in famiglia, che nel 2019 era stato chiuso. Volpe oggi ha un ruolo fisso a BellaMa’, il talent condotto da Pierluigi Diaco sulla Rai.

