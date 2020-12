“ANDREI IN GIRO SEMPRE NUDA” – ANDREA DELOGU E LA SCENA HOT IN ‘DIVORZIO A LAS VEGAS’: “MI HA FATTO MOLTO RIDERE LA REAZIONE. UN GIORNALISTA MI HA CHIESTO SE MI ERO VERGOGNATA. MA IN CHE SENSO?” - IL NUOVO PROGRAMMA SUL TEATRO CON STEFANO MASSINI E LA CHIUSURA DI “STRACULT”: "L’ABBIAMO SAPUTO DUE SETTIMANE PRIMA DELLA MESSA IN ONDA. CI SIAMO RIMASTI TUTTI MOLTO MALE, MA STRACULT À DIFFICILE DA UCCIDERE” – “SANREMO? NESSUNO SI È FATTO VIVO, MA…” – VIDEO

stefano massini andrea delogu

Gianmaria Tammaro per Dagospia

“Bisogna pianificare tutto con attenzione, e bisogna saper aspettare. È una roba veramente complicata. Fica, sì. Ma complicata”. Dal 12 dicembre, su Rai3, Andrea Delogu condurrà “Ricomincio da Rai3”, un programma – dice – sul teatro e per il teatro. “Il primo a chiamarmi è stato Stefano Massini. È stato lui ad avere l’idea. Avevo un buon motivo, per esserci. Ho fatto teatro, sono stata in giro con Il giocattolaio per un po’. E poi sono molto televisiva, e serviva un volto come il mio”.

Che significa essere “televisivi”?

“Stare bene in tv. Me l’hanno detto in tutte le interviste che ho fatto, e quindi lo ripeto: sarà vero, credo. A un certo punto, mi hanno anche chiesto: ma lei cosa c’entra con il teatro?”

marco giusti andrea delogu stracult live show

E lei che cosa ha risposto?

“Io ho studiato per fare il mio lavoro. E ho fatto anche teatro e uno spettacolo teatrale. E poi lo amo, il teatro. Serve altro?”

Il 23 novembre è andata in onda l’ultima puntata di “Stracult”. Se lo aspettava?

“Eravamo in attesa. Marco Giusti stava per andare in pensione. E sì: si stava per chiudere un ciclo. Ma non ci aspettavamo uno sviluppo del genere. L’abbiamo saputo due settimane prima della messa in onda. Ci siamo rimasti tutti molto male”.

marco giusti andrea delogu

Quindi è finita?

“Non è finita-finita, ecco. È finita in quella forma, come le dicevo. Ma Stracult, diciamo così, è difficile da uccidere…”

È stata una delle sue prime esperienze in Rai.

“È stata la mia prima esperienza, in assoluto. Prima di Stracult lavoravo su canali piccoli, satellitari. Marco mi ha notata sui social e mi ha contattata. Stracult stava per partire senza una conduzione. E Marco mi mandò in onda senza chiedermi niente, nemmeno uno showreel. Ha scommesso su di me”.

ANDREA DELOGU - PIERLUIGI DIACO A LA VITA IN DIRETTA ESTATE

Ed è andata bene. Pochi mesi fa, su Rai1, ha condotto “La vita in diretta - Estate”.

“Devi essere sempre pronto. E devi studiare e devi essere preparato. Ho studiato dizione, ho lavorato tanto, mi sono impegnata. A La vita in diretta – Estate sono stata chiamata perché un’altra conduttrice non poteva...”.

MARCELLO MASI ANDREA DELOGU

Si fa il nome di Ambra Angiolini. Le ha anche mandato un mazzo di fiori.

(ride, ndr)

Comunque poi è stata chiamata.

“Stefano Coletta ha pensato di fare una pazzia e ha puntato tutto su di me e Marcello Masi. Ed è andata bene. La fortuna, dopotutto, arriva solo se sei pronto a prenderla”.

Prossimi progetti su Rai1?

francesco montanari andrea delogu foto di bacco

“Con Stefano ci sentiamo in continuazione. È sempre stato estremamente onesto con me. Ed è una cosa che apprezzo molto. Siamo partiti da La vita in diretta. Ora vediamo”.

Ma in Rai si respira davvero aria di crisi?

“Secondo me no. Le conduzioni continuano ad arrivare, e le idee continuano ad essere sviluppate. Per esempio, è appena partito il programma di Saverio Raimondo, Pigiama Rave. E quella è una cosa nuova, intelligente, pensata ad hoc per questo periodo. In queste condizioni difficili, dobbiamo imparare ad adattarci”.

andrea delogu fabrizio biggio marco giusti

Non sempre, però, con buoni risultati.

“Se molla anche l’intrattenimento, che cosa ci rimane? Per quelli che fanno il mio mestiere, è un obbligo morale”.

Com’è stato lavorare con suo marito Francesco Montanari?

“Lo seguivo, cercavo di imparare. Vivere con lui, invece, è un’altra cosa”.

roberto d agostino andrea delogu (2)

E che cos’è?

“Una meravigliosa battaglia. La tournée teatrale de Il giocattolaio è stata una delle emozioni più grandi della mia carriera. Ho accettato di lavorare a Ricomincio da Rai3 anche per questo motivo: per parlarne in tv. Il teatro ha tutto, è vita, è pieno delle cose che ci piacciono”.

Il teatro è una cosa per pochi?

“Viene raccontato in questo modo. A Roma, prima della pandemia, c’erano decine e decine di spettacoli ogni sera. Di qualsiasi tipo. Quello che manca è una guida, una comunicazione adeguata”.

Quest’anno ha fatto anche il suo esordio sul grande schermo con “Divorzio a Las Vegas”.

andrea delogu

“Mi sono molto divertita a girarlo; sono stati due mesi pazzeschi. E poi ho passato diverse settimane a Las Vegas, ed è stato veramente un regalo. Mi ha fatto molto ridere la reazione che c’è stata per la mia scena in vasca”.

Che reazione?

“Sono usciti un po’ di articoli. Un giornalista, in conferenza stampa, mi ha chiesto: questo nudo è inutile, non si è vergognata? Ma in che senso?”

Me lo dica lei.

“Io andrei in giro sempre nuda. Sono serena con il mio corpo. Non è un mezzo, non è qualcosa di cui devo vergognarmi. Sono io. Il mio corpo è una parte di ciò che sono, ed è una parte importante. Per qualcuno, quella è una scena diversa dalle altre. Solo perché non indosso niente”.

Qualcuno si è fatto sentire per Sanremo?

Ema Stokholma Andrea Delogu

“No, nessuno. (ride, ndr) Ma io sono tranquilla. Ci sono anche tante altre professioniste. Il punto, adesso, è un altro”.

Quale?

“Con chi passiamo il Natale? Cosa facciamo a Capodanno?”

Lei che cosa farà?

“Io resterò a casa”.

Andrea Delogu Ema Stokholma ANDREA DELOGU ANDREA DELOGU andrea delogu al salone del libro andrea delogu incontra il pubblico ANDREA DELOGU ANDREA DELOGU Andrea Delogu Andrea Delogu Andrea Delogu Andrea Delogu Andrea Delogu ANDREA DELOGU andrea delogu divorzio a las vegas andrea delogu 2 andrea delogu. andrea delogu fabrizio biggio andrea delogu andrea delogu. andrea delogu