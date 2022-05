“UN APPLAUSO AD ACHILLE LAURO CHE È SALITO SUL PALCO IN RAPPRESENTANZA DELLO STATO CONFUSIONALE”

Giuseppe Candela@GiusCandela

Achille Lauro nemmeno in finale. Dopo tutto il casino con San Marino. #esita #Eurovision

Tommaso Faoro@tommasofaoro

Un applauso ad Achille Lauro che ieri sera è salito sul palco dell'Eurovision in rappresentanza dello stato Confusionale.

Claudia Rossi@claudoe

Lauro, bisogna che tu capisca che non ci puoi propinare sempre lo stesso pezzo camuffato. Si capisce, te lo dico con affetto. Lo show ti è venuto bene, as always #Eurovision #AchilleLauro

carotelevip@carotelevip

L'operazione di marketing musical-statale con cui San Marino ha portato Achille Lauro all' #Eurovision è stata ripagata con una sacrosanta eliminazione.

Perìto Perària@aedan83

Fossi in Achille Lauro la prossima volta farei qualcosa di davvero anticonformista e rivoluzionario, una di quelle cose che il pubblico mai si aspetterebbe da lui, tipo cantare e basta. #Eurovision #ESCita

Perìto Perària@aedan83

Achille Lauro che bacia Boss Doms, avanguardia pura. #Eurovision #ESCita

amy@amymarched

L’esibizione di Achille Lauro per gli italiani è stata una specie di esperimento sociologico: c’è un sacco di gente sorpresa ed entusiasta mentre noi l’abbiamo visto fare le stesse cose a Sanremo per quattro anni di fila e non battiamo più ciglio. #eurovision #tvtalk

Valerio@Valerio864dd

#AchilleLauro eliminato alla semifinale dell'#Eurovision. Ora è pronto per la panchina della Juve. #Eurovision2022 #EscIta #ammuzzo

Pam@__Pam__de

Achille Lauro eliminato dall'Eurovision, da San Marino a Fa Malino è un attimo #Eurovision #EscIta2022 #ammuzzo

Ins. Raffaele Di Francisca (pittore)@raf_difrancisca

Achille Lauro è stato eliminato da Erovision Song Contest 2022. Perché? Perché è un concorso per cantanti non per esibizionisti afoni

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Certo che sia Achille Lauro che Emma Muscat hanno avuto la sfiga di non poter esser televotati dall'Italia #Eurovision

giovanni mercadante@giuvannuzzo

Achille Lauro fuori. Lo avete un po' sopravvalutato. Giusto un po' eh. #Eurovision #Escita #ESC2022

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Achille Lauro (ma anche Emma Muscat) paga il fatto che l'Italia non ha potuto votare. Meritava di staccare il pass per la finale, anche se va detto che il toro meccanico faceva tanto speciale in prima serata di Buona Domenica #Eurovision

ApocaFede@DrApocalypse

Pochi cazzi, grandissimissimo spettacolo, costato quanto tutto il PIL di San Marino #escita #eurovision #esc2022 #AchilleLauro

Nicholas Vitaliano @NicholasVita990

achille lauro all'eurovision 8

Ad #AchilleLauro per carità gli si vuol sempre bene... però non vedo più personalmente grande originalità, quantomeno non quella degli inizi. #escita #ESC2022 #EscIta2022 #EUROVISION #eurovision2022 #tvtalk

Dj Aniceto@djaniceto

Volevo ricordare ad #AchilleLauro e ad #emmamuscat che all' #Eurovision hanno partecipato anche i Jalisse #EscIta2022

T.W.I.T.T.E.R profilo parodia@salvinimi

Dopo l'eliminazione Achille Lauro intervistato dichiara: "Non me lo sarei mai aspettato. Pensavo di poter vincere a mani basse. Mi sento all'inferno" Malglioglio; "All'inferno? Ho avuto un fidanzato anche li. Me lo saluti!" #Eurovision

Violet@Violetinwinter

Ma Monte ha già iniziato a fare stories in cui dice che sarebbe stato meglio scegliere lui al posto di Achille Lauro? #Eurovision #EscIta2022

siria@_siria_97

La sconfitta di Achille Lauro è un po' come quando sei convinto che la verifica sia andata bene perché sapevi tutto a memoria e invece ti ritrovi un 4-- #EscIta #Eurovision

Massimo Falcioni@falcions85

Domenica a Domenica In si parlerà certamente dell'ottima performance di Achille Lauro all'eurovision.

