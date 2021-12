20 dic 2021 19:10

“GLI ARTISTI SONO ALTRI” – SILVIA TOFFANIN ASFALTA DELIA DURAN E ALEX BELLI OSPITI A “VERISSIMO” PER PARLARE DELLA SOAP OPERA VENEZUELANA ANDATA IN ONDA AL “GRANDE FRATELLO VIP” TRA L’ATTORE E SOLEIL SORGE – QUANDO LA MOGLIE PROVA A GIUSTIFICARE “L’ALCHIMIA ARTISTICA, DUE ARTISTI POSSONO AMARE IN MODO DIVERSO” – E LA PRESENTATRICE LI GELA: “MAH, DUE ARTISTI, CON TUTTO IL RISPETTO... I GRANDI ARTISTI SONO ALTRI. SCUSA, MI SONO PERMESSA. MA FORSE ERAVATE D’ACCORDO?” - VIDEO