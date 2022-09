18 set 2022 10:30

“UN ATTIMOOO, NEANCHE FOSSIMO A MILANO DOVE SONO TUTTI ISTERICI!”, ORNELLA VANONI SHOW CON AMADEUS A "ARENA SUZUKI" - LA CANTANTE SI È LAMENTATA DELLE BASI “SONO COSI’ VECCHIE CHE NON ME LE RICORDO”, DEI TEMPI TROPPO STRETTI E DI MILANO: UNA CITTA’ IN CUI SE NON ESCI ALMENO A COMPRARE IL PROSCIUTTO TI SENTI UN COGLIONE. INVECE, A ROMA SE NON ESCI, VABBÈ È NORMALE" – VIDEO