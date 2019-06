“AVANTI MAISTRU FOZZA SUSEMINI” – LE CONDIZIONI DI CAMILLERI RIMANGONO CRITICHE MA STABILI – BUTTAFUOCO: “QUESTO STRANO POPOLO CHE NON RIESCE A STARE CONCENTRATO OLTRE TRE MINUTI SU UNA PAGINA HA INVECE DIVORATO TUTTI I SUOI 31 LIBRI CHE HANNO FIGLIATO VENTICINQUE MILIONI DI COPIE” – "SI DEVE TORNARE INDIETRO NEL TEMPO AL 1901 (CON VERDI) PER UNA SIMILE IMMEDESIMAZIONE DI UN INTERO POPOLO CON UN ARTISTA” – FIORELLO TWEET

Avanti maistru... fozza susemini !!! #Camilleri — Rosario Fiorello (@Fiorello) 17 giugno 2019

1 - CAMILLERI: CONDIZIONI CRITICHE MA STABILI

(ANSA) - Rimangono critiche ma stabili le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri ricoverato da ieri mattina all'ospedale Santo Spirito di Roma. Lo si apprende da fonti sanitarie. Il prossimo bollettino medico è previsto alle 12.

2 - "MAESTRO, RIALZATI": L' ITALIA STRETTA ATTORNO A CAMILLERI

Pietrangelo Buttafuoco per "il Fatto Quotidiano”

Arriva la notizia ed è subito un dilagare per ogni tramite: i siti, i social, il passaparola. La prima carezza è quella di Rosario Fiorello. È un tweet. Lo traduciamo dal siciliano: "Orsù, Maestro, alzatevi". Tutti sanno che Andrea Camilleri è in ospedale - un arresto cardiaco - e l' Italia intera, ma anche tutto il suo pubblico nel mondo, sta col fiato sospeso. I notiziari, gli aggiornamenti - la giornata che se ne corre dal mattino fino a sera, con la raccolta dei bollettini medici - confermano una novità: il sentimento di sincero affetto che la gente ha verso uno scrittore dall' opera prodiga di vera letteratura, e dalla vita davvero meravigliosa.

Incredibile, alla sua età è pronto per un suo nuovo spettacolo. L' anno scorso è stato al Teatro Greco di Siracusa con Tiresia, adesso è atteso alle antiche Terme di Caracalla - il 15 luglio - con la sua arringa in difesa di Caino.

Incredibile. Al botteghino è tutto pronto e qualcuno - come a scongiurare l' irreparabile - acquista i biglietti. Incredibile, appunto. Ancora al lavoro, poco prima di correre con un' ambulanza, attivo a dispetto perfino di un intervento chirurgico - una frattura al femore che negli anziani è spesso infida - Camilleri che non perde mai la testa, figurarsi il cuore, ha avuto ieri la controprova di quell' amore incondizionato che gli portano gli italiani.

Nei trend topic la preoccupazione sulle condizione di Camilleri è in vetta, supera perfino la definitiva uscita di scena di Francesco Totti dalla Roma e la catena degli hashtag e i post su ogni piattaforma rendono plastica la tensione intorno al suo capezzale. È un fatto davvero singolare che un campione del calcio debba retrocedere di popolarità rispetto a uno scrittore.

E si deve tornare indietro nel tempo - con Giuseppe Verdi - per trovare un precedente come quello vissuto ieri, ovvero l' immedesimazione di un intero popolo con un artista. Accadeva nel gennaio del 1901, Verdi è nel suo letto - febbricitante - e i milanesi spargono fogliame sulla strada dove si affaccia la dimora del maestro affinché le carrozze, con il loro rumore, non ne disturbino il riposo.

E così accadeva ieri, in una Roma accaldata, con tanta gente intorno all' Ospedale Santo Spirito, in muta ansia, in attesa, come a smentire il cinismo della città che infine sa bene chi amare per davvero. Ed era come uno sciamare silenzioso nei paraggi, ieri.

Roma che conosce bene i grandi papi parla per bocca di un portantino: "Come al Gemelli quando era ricoverato Giovanni Paolo II , lavoravo lì all' epoca, c' erano le telecamere, gli scooter ed era tutto silenzio, pensa cade un microfono nel corridoio e non si sente il rumore". Le televisioni, tutte, con la notizia danno conto dei tanti motivi per cui Camilleri è amato: il suo Commissario, la sua Sicilia, la sua militanza letteraria, il suo impegno politico, le sue recenti prese di posizioni e le sue polemiche, infine, quelle con Silvio Berlusconi ieri e con Matteo Salvini oggi.

Urti di discussioni anche virulente che tra i suoi lettori - molti dei quali anche sostenitori del Cavaliere e del Capitano leghista - godono però dello statuto onorevole proprio di chi si può permettere ogni tono, anche il più aspro: "mi dispiace perché apprezzo i libri di Camilleri", scriveva ancora domenica sera proprio Salvini (un altro suo lettore, malgrado gli scalmanati odiatori salvinisti impegnati in queste ore a insultare il papà di Montalbano).

Gli italiani, insomma, amano Camilleri. La giornata di ieri è stata quella dell' Italia al suo capezzale. Questo strano popolo che non riesce a stare concentrato oltre tre minuti su una pagina ha invece divorato tutti i suoi 31 libri che hanno figliato venticinque milioni di copie.

Temere per lui - restarsene in apprensione con tutti i "forza!", i "non mollare!" - è stato ieri il degno contrappasso per chi credeva di avere visto già consegnata l' Italia all' arida ignavia dei senza sogni orbi di ogni fantasia. Un pensiero senza l' unto della retorica è quello del suo immenso pubblico in attesa di buone nuove dall' ospedale.

È una gara di evviva dall' alto dei suoi 93 anni dove ci sta che possano esserci gli acciacchi, dov' è ovvio immaginarsi la fatica - saperlo attaccato alle macchine per respirare - e la formula "condizioni stazionarie" diventa ben più che una consolazione, piuttosto un mantra cui destinare l' immedesimazione di tanti italiani se non proprio tutti, comunque i tantissimi che a Camilleri porgono la più bella laurea, quella di essere un beniamino che abita il luogo in assoluto più urgente per arginare il nulla, e cioè il libro.

Incredibile, ha un arresto cardiaco, una complicazione respiratoria e mentre tutti si prendono lo spavento lui appronta per se stesso un nuovo capitolo di allegria.

Tutto il bene che la gente gli porta lo sa spiegare solo Fiorello: "Avanti maistru fozza susemini!!!". Cancelletto-Camilleri. Come lui, nessuno mai. #camilleri. Come lui, nessun hashtag mai.

La scheda Ieri alle 9,30 Andrea Camilleri, 93 anni, è stato portato in ambulanza all' ospedale romano Santo Spirito dopo un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi Il bollettino del pomeriggio parla di "rianimazione con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico". La prognosi è riservata.

