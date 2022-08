“LE AVEVANO OFFERTO 100 MILA EURO, E CHE FAI, CI SPUTI SOPRA?” – LA FURIA DI SGARBI PER IL NO DELLA FIGLIA EVELINA AL GF VIP: "SI È COMPORTATA DA STRONZA. QUANDO GUADAGNI DEI SOLDI, È SEMPRE MORALMENTE GIUSTO. CON QUEL CACHET NON VENIVA A METTERE IN CROCE ME PER FARSI COMPRARE UNA BORSA DI DIOR DA DUEMILA E 800 EURO" – LEI: "MI HANNO CHIAMATO SOLO PERCHE’ VITTORIO SGARBI E’ MIO PADRE" (MA SE PURE FOSSE, TI METTI A FARE LA SCHIZZINOSA DAVANTI A 100 MILA EURO?)

Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

Quando c'è di mezzo lui le cose vanno sempre al contrario.

E quindi ecco che Vittorio Sgarbi si arrabbia con la figlia Evelina, 22 anni, che non è voluta andare al Grande Fratello Vip «perché nella casa si fanno troppi pettegolezzi e comunque mi chiamano soltanto perché sei mio padre», ha detto rifiutando più volte il corteggiamento di Canale 5.

«Roba da matti, Alfonso Signorini e Irene Ghergo l'hanno cercata e ricercata e lei non rispondeva nemmeno al telefono, si è data alla nebbia, così quelli poi venivano da me», racconta il principe dei critici d'arte con il consueto impeto, niente affatto orgoglioso di quel gran rifiuto. «Tutti le dicono che è stata brava, eroica, un genio, una virtuosa, per aver resistito alla tentazione. E invece no, si è comportata da str..., ecco cosa, furba per sé e dannosa per gli altri. Su questa storia abbiamo litigato e non ci siamo parlati per mesi. Poi è ricomparsa tutta affettuosa, ve lo dico io perché...per la borsa».

Di Evelina, la secondogenita di Sgarbi (tre figli, il primo è Carlo, la terza Alba, madri diverse), si sa che è nata dalla relazione con una raffinata signora di Torino (Barbara), ha studiato all'istituto Marangoni di Milano ed è un'appassionata di moda e stile e naturalmente di arte, con un sobrio profilo Instagram da 9.418 follower e una vita finora abbastanza appartata, nonostante la celebre parentela.

Per almeno quattro volte quelli del Gf Vip le hanno dato appuntamento per i provini, sia per la passata che per la prossima edizione del reality (il cast ormai è completato).

«E lei non si è presentata, capite? Temeva la pubblicità negativa, le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei. Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé», tuona Sgarbi: «Tanto poi di quello che succede in tv, delle liti, delle figuracce, la gente si dimentica in fretta. Quando nel 1991 mi scritturarono per Il Gioco dei Nove, mi pagavano cinque milioni di lire per fare il fesso.

Ovviamente ho accettato e ho fatto bene. A lei avevano offerto 100 mila euro, che ci sputi sopra?».

Un peccato imperdonabile, secondo lui. «Quando guadagni dei soldi, è sempre moralmente giusto. Per una come lei che frequenta l'ambiente della moda, anche sfiorare il mondo dello spettacolo le avrebbe fatto comodo, si faceva conoscere. Si pagava i conti. E non veniva a mettere in croce me per farsi comprare una borsa di Dior da duemila e 800 euro». Una Saddle, per l'esattezza. «Queste a loro modo sono opere d'arte veramente irrinunciabili!», gli scriveva Evelina su Whatsapp.

«Mi rendo conto di averti chiesto un regalo costoso, che però per me non è solo voluttuario, si tratta di un vero oggetto di culto».

Ed è lì che papà Vittorio le ha rinfacciato il «no» al Grande Fratello: «Con quel cachet avrebbe potuto permettersela, non pretenderla da me. Ha buttato via un'opportunità perché la considerava dannosa per la sua immagine, resta pur sempre una forma di spreco. Bah, alla fine le ho pure presentato il Ceo di Dior che è mio amico, e la borsa è arrivata».

Perché i padri in fondo hanno tutti le stesse debolezze. E Sgarbi è stato ricambiato con quest' ultimo messaggino: «Più passa il tempo e vedo situazioni in giro e più mi compiaccio e sono orgogliosa di come tu sei... mi rendo conto che non potrei sopportare un padre molle e sottomesso, volevo dirtelo da un po'». Firmato: Evelina.

