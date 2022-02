“BACIARCI? SONO 20 ANNI CHE LO FACCIAMO. E POI ILARY DICE CHE ADESSO LE PIACCIONO LE DONNE” – DOPO LA SMENTITA (CHE NON SMENTISCE) SULLA CRISI CON LA BLASI, TOTTI RISPONDE ALLE DOMANDE DEI GIORNALISTI ALL’USCITA DEL RISTORANTE: ‘FATEMI ANDARE CHE DOBBIAMO PARTIRE PER LA SETTIMANA BIANCA” – E LA BLASI SPIEGA IL SIGNIFICATO DELLA LINGUACCIA CONDIVISA SUI SOCIAL. MA CON IL MARITO NIENTE BACI - UNA BELLA SLINGUAZZATA NON SAREBBE IL MODO MIGLIORE EVENTUALMENTE PER METTERE A TACERE LE VOCI SULLA CRISI? - VIDEO

Dopo l'uscita della notizia della relazione con Noemi Bocchi, per il Capitano Francesco Totti non c'è pace. Casualmente, a poche ore dal gossip, con Ilary Blasi si sono geolocalizzati in uno dei ristoranti più famosi di Roma. I paparazzi li hanno aspettati all'uscita e alla richiesta di un bacio, hanno risposto: "Sono 20 anni che ce li diamo".

Totti ha pensato bene di uscire dal locale con in braccio la figlia Isabel, una specie di scudo almeno per le domande incessanti, visto che le foto non potevano essere evitate in alcun modo. Insieme a Ilary, sono stati il bersaglio dei flash almeno per una ventina di minuti, il tempo necessario per liberarsi dal capannello di paparazzi e rimettersi al volante per fare ritorno a casa.

"Attenti, che non ho l'assicurazione" ha scherzato lui, mantenendo quel profilo ironico che da sempre lo contraddistingue, "dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca", ha concluso, sfrecciando via sulla sua auto.

Ilary Blasi invece si era defilata in compagnia dell'altra figlia Chanel, ma non è stata risparmiata dagli "assalti" di giornalisti e fotografi. A chi le ha chiesto se la linguaccia condivisa nelle stories IG del pomeriggio fosse una risposta sarcastica al gossip su Noemi Bocchi, che in qualche modo stava minando la serenità della sua famiglia, ha risposto con un sorriso che sì, era proprio un modo per relativizzare una notizia (a suo parere) priva di fondamento.

Eppure, il bacio con il marito non c'è stato e il rifiuto, motivato con la consuetudine al gesto in così tanti anni di matrimonio, non è stato particolarmente convincente, o almeno non ha sedato il chiacchiericcio delle ultime ore, condito con nomi e cognomi.

Il Messaggero riporta la scena: Ilary era uscita già dal locale insieme alla figlia Chanel. E quando giornalisti e paparazzi hanno chiesto un bacio, Totti ha risposto: “Sono venti anni che ci baciamo. E poi lei dice che adesso le piacciono le donne. E ora fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca”. Niente bacio.

