Ivan Rota per Dagospia

marcella bella

Marcella Bella a Belve: “Lory Del Santo si avvicinò a mio marito, iniziò a parlargli all’orecchio, minacciai di colpirla con una scarpa. Le diedi dei colpi sulla schiena e le chiesi se conosceva mio marito. Mi disse di no e a quel punto la invitai ad andarsene senza guardarsi indietro”.

L’attacco ad Anna Tatangelo è arrivato a metà intervista quando la cantante l’ha accusata di avere copiato la canzone “Bastardo”, portata a Sanremo: “Due anni prima avevo cantato Uomo bastardo e due anni dopo ha cantato una canzone simile pensando di essere la sola. Certo che se ne era accorta, figuriamoci. La mia era più bella perché originale, non l’aveva mai cantato nessuno”

Fiorello a Viva Rai Due ripete che la convenzione tra il Comune di Sanremo e la Rai scade il prossimo anno. Chi si accaparrerà il Festival di Sanremo? Fiorello se la ride: “Si chiamerà Pier-Festival”.

lory del santo

E che dire di Emanuel Lo che “schianta” Giorgia, la sua metà, sul cofano dell’auto per un balletto improvvisato. Involontariamente hot. Lui dice che lei non sa ballare. Fiorello dice che Giorgia grattugia il formaggio sugli addominali (pazzeschi) di Emanuel che li mostra con orgoglio ai telespettatori.

Mentre esce il trailer dell’attesissimo Joker: Folie à Deux, il sequel del film di grande successo Joker di Todd Phillips, un solitario é apparso sull’ anulare sinistro di Lady Gaga: è pronta a convolare a giuste nozze con il fidanzato Michael Polansky al suo fianco dal 2019. Matrimonio entro fine anno.

simona ventura

A Belve da Francesca Fagnani Simona Ventura confessa che disse a un dirigente: “Prima di venire qui mi sono chiesta se avevo o no l’indole della mignotta. La risposta è no, semmai l’avessi comunque me ne andrei a Montecarlo a darla via a 10 milioni a botta. Non ce l’ho mai avuta”.

Simpatica, autentica, sottile, ironica e autoironica, Ilenia Pastorelli a Belve: “Io sono pigra, starei tutto il giorno a letto. Mi alzo dal letto solo se mi fanno il bonifico”, e alla domanda di Francesca Fagnani: "Ma lei è innamorata?", risponde: “No, ma de chi te voi innamorà Francé?" E poi: “Che rapporto ha con la verità?”, “La verità per me non esiste”. L’attrice, nata al GF, non ama parlare di Occhiali Neri, il film in cui l’ha diretta Dario Argento. Perché?

La Fagnani a Simona Ventura ha detto: “Dica chi vorrebbe mandare a quel paese altrimenti sembriamo A Sua Immagine, con tutto il rispetto per la trasmissione“. DJ Aniceto ha risposto: “Carissima @francescafagnan . #asuaimmagine e’ la numero uno delle trasmissioni. Fuori da ogni logica politica e da marchette varie. Sei stata blasfema. Pentiti. Redimiti. La belva che hai dentro si chiama Satana” . Lei ha risposto: “Mi pento”.

lady gaga

E anche Marcella Bella si é lasciata andare come non mai a Belve parlando si (non solo) sesso. Parla di Lory Del Santo (facendone anche l’imitazione) che a teatro si era avvicinata troppo al marito. La colpì sulla spalla con la scarpa dicendole: “Ma tu questo signore lo consoci?”. E lei: “No”. E io allora le ho detto : “Allora girati e non voltarti mai più dalla nostra parte”.

E poi dice che Anna Tatangelo le ha copiato una canzone, che Orietta Berti che le disse: “Marcella scendi dal tuo ‘iòt’ (yacht) Marcelita”.

Sará Marco Liorni, che è reduce dai successi di Reazione A Catena e di L’Eredità, il successore di Amadeus? Certo che, quatto quatto, di strada ne ha fatta dai tempi in cui aveva come agente Lele Mora. Riuscirà a soffiare il posto a Stafano De Martino, ormai in pole position per ogni programma di cui si parli?

khady gueye

Khady Gueye é stata fidanzata con Irama e Vladimir Luxuria le ha detto: “Devo dire che questa è stata una puntata fortunata per te: sei partita nominata, hai vinto il televoto e adesso sei anche immune. Se pensavi di tornare in Italia, io te lo dico con una bellissima canzone di Irama: Tu No”. Khady ha riso e la conduttrice ha continuato : “Ti piacciono le canzoni di Irama?“. “Certo, è un artista che adoro, è bravissimo“.

Si lamentano perché Joe Bastianich non si apre con tutti. Lui: "Io vengo da una cultura un po' diversa e non ti dirò mai quello che ho fatto, se vuoi vai a guardarlo da sola. Se penso che perdo tempo a parlare con te preferisco stare da solo". Il villain per eccellenza.

“Abominevoli e ignoranti, le peggiori sono le donne”: ecco cosa ha scritto Emma Marrone Emma replica agli haters dopo le cattiverie subite dopo l’intervista a Le Iene durante la quale ha raccontato di volere e potere ancora diventare madre nonostante l’intervento chirurgico per la rimozione delle ovaie. Dice: Ho trentanove anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non posso avere il diritto di diventare madre”.

khady gueye 45

Sonia Bruganelli smentisce chi dice ci siano screzi con Dario Maltese, con lei opinionista all’ Isola dei Famosi, ma, allo stesso tempo, pungente dice: “Se io e Dario Maltese ci odiamo come scrivono? Sono rimasti ad Adriana Volpe. Lei e Dario sono tanto diversi eh, non li puoi confondere! Ovviamente io e Dario non ci odiamo, siamo diversi, ma ce lo diciamo. Lui è un grillo parlante. Lui pensa di avere dei fan, ma in realtà sono quelli di Adriana Volpe che lo adorano. Un 60% di fan sono suoi, ma il restante 40% sono i fan di Adriana Volpe!“. Secondo me la sua.”

L’immensa Sonia Bruganelli, the Reality’s Princess,dice al pescivendolo Beppe: “Sei convinto così tanto di te stesso solo perché hai tanti follower !?”Lo ha sgamato e asfaltato subito.

