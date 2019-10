18 ott 2019 08:39

“BIANCA, SEI CASTA?” SIPARIETTO HOT TRA LA GUACCERO E JONATHAN A ‘DETTO FATTO’- ALLA DOMANDA: “FAI SESSO O HAI LE RAGNATELE?” ECCO COME HA RISPOSTO LA CONDUTTRICE - POI BIANCA RIVELA DI AVER SUBITO ATTACCHI DURI SUI SOCIAL: “LA COSA PIÙ BRUTTA CHE MI HANNO SCRITTO È STATA DURANTE LA MIA PARTECIPAZIONE A 'TALE E QUALE SHOW', MI HANNO DETTO ‘FAI SCHIFO, VAI IN UNA CLINICA PER L’ANORESSIA'. IO NON RISPONDO QUASI MAI, MA QUELLA VOLTA SCRISSI…”