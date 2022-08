“BIDEN È UN CRIMINALE. STA ALIMENTANDO IL FUOCO IN UCRAINA” – ROGER WATERS SPOSA E DIFFONDE LA PROPAGANDA RUSSA SULLA GUERRA: “È COLPA DELL’AZIONE E DELLA REAZIONE DELLA NATO CHE SI SPINGE FINO AL CONFINE RUSSO” – IL COFONDATORE DEI PINK FLOYD SI SCHIERA POI DALLA PARTE DI PECHINO: “TAIWAN È PARTE DELLA CINA: È SCRITTO IN UN TRATTATO RICONOSCIUTO A LIVELLO INTERNAZIONALE...” – VIDEO

"Taiwan non è circondata dalla Cina, Taiwan è parte della Cina: è scritto in un trattato riconosciuto a livello internazionale sin dal 1948, prendilo e leggilo!", risponde piccato Roger Waters durante un'intervista esclusiva alla Cnn. Il breve video che riprende la leggenda del rock sottolineare le ragioni cinesi sulla questione Taiwan, viene molto commentato sui social.

Il cofondatore dei Pink Floyd attualmente impegnato nel suo tour ‘This Is Not A Drill’ aveva già scritto post su Twitter in merito alla guerra in Ucraina. Nell'intervista integrale rilasciata a Michael Smerconish della Cnn non esita a commentare anche la guerra in Ucraina e la posizione americana con chiari riferimenti alla linea intrapresa dal presidente Joe Biden. La conversazione si sposta poi sulla Cina e Taiwan.

Durante l’intervista, il conduttore ha messo in discussione gli elementi apertamente politici dello spettacolo di Waters, in particolare il momento in cui Waters mostra un montaggio di “War Criminals” con una foto di Joe Biden. “Beh, tanto per cominciare sta alimentando il fuoco in Ucraina“, ha risposto Waters. “È un crimine enorme. Perché gli Stati Uniti d’America non incoraggiano [Volodymyr] Zelensky a negoziare, evitando la necessità di questa orribile, orrenda guerra?”.

“Ma lei sta dando la colpa alla parte che è stata invasa“, ha risposto Smerconish. “Ha invertito le cose“.

“Beh, per qualsiasi guerra si può dire…quando è iniziata? Bisogna guardare alla storia e si può dire: ‘Beh, è iniziata in questo giorno’. Si può dire che è iniziata nel 2008… Questa guerra riguarda fondamentalmente l’azione e la reazione della NATO che si spinge fino al confine russo, cosa che aveva promesso di non fare quando Gorbaciov negoziò il ritiro dell’URSS dall’intera Europa orientale“.

“E il nostro ruolo di liberatori?“. Ha replicato Smerconish.

“Non abbiamo alcun ruolo di liberatori“, ha risposto Waters, poi i due hanno continuato a discutere della storia della Seconda guerra mondiale. “Ti suggerirei, Michael, di andare a leggere un po’ di più e poi cercare di capire cosa farebbero gli Stati Uniti se i cinesi mettessero missili con armamento nucleare in Messico e Canada…“.

“La prossima volta che senti i guerrafondai tintinnare e affilare le sciabole sull'Ucraina o da qualche parte, leggi questi "ricordi di famiglia della seconda guerra mondiale”, di questo tipo russo. "La vita è una cosa così semplice, ma crudele" di Vladimir Putin - Ricordi di famiglia della seconda guerra mondiale, ha scritto il chitarrista tra i più famosi della storia del rock su Twitter.

