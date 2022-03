“BONOLIS, TI DEVI VERGOGNARE” – LA YOUTUBER CHIARA DALESSANDRO VIENE TIRATA IN BALLO CON UNA DOMANDA INNOCUA AD “AVANTI UN ALTRO” E SBROCCA CONTRO IL PRESENTATORE E LA MOGLIE SONIA BRUGANELLI - A FAR SCATTARE LE ACCUSE DI BULLISMO E BODYSHARMING DELL’EX PERSONAGGIO DEL SALOTTINO DI BONOLIS SAREBBE STATO IL TERMINE “FOLLETTINA”: “NON PENSAVO FOSSE COSÌ IPOCRITA DA DERIDERMI. BONOLIS SEI UNA DELUSIONE”. COSA NON SI FA PER FAR PARLARE DI SÉ… - VIDEO

Chiara Dalessandro (con o senza apostrofo ancora non si sa) litiga con Sonia Bruganelli. Lo scontro scoppia dopo la puntata di Avanti un altro, in onda il 15 marzo. Vi sveliamo cosa è accaduto. Laura Cremaschi legge una domanda che riguarda proprio Miss Dalessandro: “Chiara Dalessandro è una famosa youtuber italiana, spesse volte nei suoi video è presente anche una persona presente nella sua vita. Chi è? La suocerina, il cuginone o la nipotella?”. Paolo Bonolis , quindi, chiede alla Bonas chi fosse la youtuber. A quel punto la Cremaschina dice: “Lei è una che fa i video su You Tube tipo Follettina per farti capire“.

Ma sui social la Dalessandro va su tutte le furie dicendo: "Non mi aspettavo che Bonolis fosse così ipocrita da deridere una sua ex figura del salottino. Inoltre, vorrei dire agli autori che dovrebbero vergognarsi. Bonolis, sei una delusione totale. Una persona che faceva parte del tuo salottino derisa in quel modo, sei una vergogna. La bionda chi è? Chi la conosce? Chi ti credi di essere? Scendi dalla pianta che con me il confronto non lo reggi! Cafona“.

Lo scontro, quindi, è servito su un piatto d'argento. La Dalessandro accusa tutti e dice di essere stata denigrata. Poi, sempre sui social, avrebbe mandato un messaggio in privato alla Bruganelli (ex opinionista del Grande Fratello vip e moglie di Bonolis). "Sono stata denigrata dalla bionda e Follettina bullizzata tuo marito ha riso“, avrebbe detto. Ma nessuno ha realmente capito cosa avesse dato fastidio alla Dalessandro. "La Bonas ha detto che sono ‘una tipo Follettina’. Ma che modi sono? Paolo poi ha risposto ‘sì ci siamo capiti’. Nessuno vi dà il diritto di deridere le persone“, avrebbe raccontato la donna alla Bruganelli.

Che avrebbe scritto: "Però scusami, se non fosse per il fatto che sei esteticamente diversa dalle altre influencer classiche potresti non suscitare interesse no? Per cui puoi anche accettare che una ragazza ironizzi suoi vostri profili. Puoi anche rispondere in modo meno aggressivo“. La Dalessandro va su tutte le furie e parla di bullismo e bodyshaming.

