30 apr 2021 19:45

“BRAVI, E ORA CHE VE NE FATE DI PIETROSTEFANI?” – SOFRI GRAFFIA, MARIO CALABRESI RISPONDE PUNTUTO A 'PIAZZAPULITA': “GLI EX TERRORISTI NON HANNO MAI PAGATO, ORA CI DIANO UN PEZZO DI VERITÀ” - PIETROSTEFANI, TRA I FONDATORI DI LOTTA CONTINUA E’ STATO CONDANNATO PER L’OMICIDIO DEL PADRE DI MARIO, IL COMMISSARIO LUIGI CALABRESI – L’EX DIRETTORE DI REPUBBLICA ATTACCA: “C’ERA UN MONDO LARGO LEGATO A 'LOTTA CONTINUA' CHE IN UNA SORTA DI OMERTÀ HA FATTO CARRIERA E NON È MAI STATO TOCCATO”