Silvia Bizio per “la Repubblica”

«Pensavo di averlo salutato sei anni fa: lo show era perfetto così e ci sentivamo fortunati di averne fatto parte... E ovviamente eccoci qui di nuovo!». Aaron Paul torna a vestire i panni di Jesse Pinkman per El Camino - Il film di Breaking Bad, tratto dalla celebre serie conclusa nel 2013, scritto e diretto da Vince Gilligan.

breaking bad el camino 2 walter lascia morire jane per overdose

Paul, 40 anni, è il protagonista assoluto questa volta: la storia inizia infatti con la sua fuga rocambolesca dal campo dei nazi-spacciatori, dopo la strage compiuta da Walter White (Bryan Cranston) nell' ultimo episodio della serie. Il film uscirà in streaming su Netflix l' 11 ottobre e il titolo, El Camino , si riferisce al nome dell' auto con cui Jesse fugge, un modello "cult" della Chevrolet.

aaron paul

breaking bad 1

Una macchina con tanti segreti nascosti. La storia è una storia di vendetta con echi tarantiniani: Jesse è ancora sotto shock (era stato tenuto prigioniero e torturato fisicamente e psicologicamente dai "fratelli ariani di zio Jack"), ma poco a poco si riprende e inizia a cercare i soldi che gli erano stati rubati, con cui vuole comprarsi la sua libertà.

breaking bad el camino 3

Nella ricerca del malloppo perduto Jesse incappa in brutti ceffi che erano stati un tempo collaboratori dei suoi aguzzini. La disperazione e lo spirito di sopravvivenza fanno emergere in lui le lezioni imparate da Walter White, con cui aveva un rapporto di amore-odio tipo padre-figlio. Tornerà anche Cranston, almeno in flashback? E Giancarlo Esposito (Gus Fring)? E Saul Goodman (Bob Oderkink)? Niente spoiler. Incontriamo Aaron Paul, stanchissimo dopo una notte di riprese con cui si è conclusa la terza stagione di un' altra serie gettonatissima in cui recita, Westworld .

jesse pinkman walter e il rivale della droga

Come è stato ritornare dopo sei anni nel personaggio di Pinkman?

«Sapevo che sarebbe stato facile per me tornare nel personaggio qualsiasi storia Gilligan avesse deciso di scrivere. Jesse mi è sempre rimasto dentro, non me ne sono mai liberato del tutto. È una seconda pelle. Infatti è stato come se la fine della serie fosse stata due giorni fa».

sinossi di el camino a breaking bad movie apparsa su reddit

Crede che questo personaggio un po' la definisca come attore?

«Sì, certo, la gente mi saluta con le sue parole: "Jesse, yo bitch!". Certo, Jesse mi ha fatto conoscere a tutti ed è mio dovere mostrarne tutte le sue sfaccettature».

aaron paul jesse pinkman breaking bad el camino

Quindi non si è mai sentito ingabbiato come caratterista?

«Meglio caratterista che niente! Jesse è il ruolo di una vita, e lo ripeterei per sempre. Sei anni dopo l' episodio finale ecco El Camino . Non penso di essere chiuso in un personaggio, anche se è incredibile pensare a quanti ruoli dello spacciatore o del drogato mi sono stati offerti dopo Breaking Bad ».

aaron paul bryan cranston arriva you better call saul lo spin off di breaking bad 8

Come si spiega il successo della serie?

«Penso che sia stata una delle prime serie televisive che abbia seguito un personaggio, anzi due, Walter White e Jesse, dalla A alla Z, coprendo tutto il loro arco esistenziale, emotivo, psicologico.

aaron paul

Soprattutto Jesse: da balordo viziato figlio della media borghesia a pentito, disperato, che rigetta i soldi sporchi, un personaggio disposto all' autodistruzione in nome di un briciolo di correttezza morale. Insomma una serie del tutto originale, fuori dai canoni, narrativamente disinibita».

locandina di el camino a breaking bad movie

Ha anche avuto un successo strepitoso in tutto il mondo.

heisemberg

«È vero, ovunque vada nel mondo mi dicono che ha avuto un grande impatto. Anche qui a Los Angeles ogni comunità, che so, argentina, messicana, italiana, coreana, russa, tutti mi dicono: "Jesse, yo bitch! Amiamo la serie!". In fondo Breaking Bad è un dramma umano come un altro. È come Shakespeare al tempo delle sostanze illegali e dello spaccio».

breaking bad el camino 4

Lei dove andrebbe a vivere se facesse la stessa vita di Jesse?

«Forse alle Hawaii, o un posto tranquillo nell' oceano Pacifico, con tanta acqua... E alcolici!».

skinny pete breaking bad

Ha da poco compiuto 40 anni, lo scorso agosto: come li vive?

«Sono anche diventato padre, l' anno scorso, di una bimba, e avere una figlia è davvero quello che ti cambia il mondo, altro che 40 anni! La mia vita è cominciata quando è nata lei...».

walter white professore

Intanto lavora a "Westworld".

cranston nel ruolo di lyndon johnson

«Abbiamo girato queste ultime settimane di notte, cosa difficile e faticosa. Perché di giorno devo dormire e non posso passare abbastanza tempo con mia moglie e mia figlia, che ha solo venti mesi. È l' unica lamentela: altrimenti sono fiero della serie non meno che di Breaking Bad ».

arriva you better call saul lo spin off di breaking bad 10

Ci saranno altri film su "Breaking Bad"?

«Non lo sappiamo ancora, dipende dall' esito di El Camino . Ma io ci sono sempre e comunque. Seguirei Vince Gilligan dappertutto, in Alaska, sull' Himalaya o in fondo all' oceano».

