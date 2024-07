“BRIATORE? NON SO CHI SIA” - RONN MOSS, IL MITOLOGICO RIDGE DI "BEAUTIFUL" INTERVIENE NELLA POLEMICA DEL "BULLONAIRE" SUI PREZZI IN PUGLIA (MA L’ATTORE AMERICANO E’ DI PARTE, DAL MOMENTO CHE VIVE PER SEI MESI L'ANNO A FASANO TRA TRULLI, BORGHI E ULIVI) – “LA PUGLIA È COME LA CALIFORNIA. DOPO AVER LAVORATO A HOLLYWOOD E VISSUTO A LOS ANGELES PER TANTI ANNI, HO TROVATO IL MIO POSTO PERFETTO”

Rosanna Scardi per corriere.it - Estratti

Dodici anni fa è stato folgorato dalla Puglia tanto da spostare la sua residenza a Fasano. Ronn Moss, che per un quarto di secolo ha interpretato Ridge Forrester nella più famosa delle soap opera, Beautiful, si trincera in un no comment riguardo alla polemica sull’aumento dei prezzi per le vacanze in Puglia, lanciata da Flavio Briatore a Zona Bianca su Rete Quattro.

Il fondatore del Billionaire, partendo dal servizio che mostrava la situazione le vacanze tra Savelletri e Torre Canne, ha ritenuto che cifre dai 60 agli 80 euro per un ombrellone e due lettini siano «una follia. Non siamo lontani dai prezzi di Montecarlo, qui i costi mi sembrano overpriced». Al contrario, per il divo americano, che è ritornato al suo primo amore, la musica, la Puglia è simile alla California.

Moss, cosa l’ha portata in Puglia?

«Nel 2012 ho girato le ultime puntate di Beautiful a Polignano a Mare, rimanendoci dieci giorni. Ma, mentre ero impegnato sul set non avevo avuto il tempo di esplorare questa bellissima terra. Mi ero ripromesso di tornarci. E, quando è accaduto, me ne sono innamorato.

Prima sono diventato socio di Masseria Paretano, nella valle del Canale di Pirro, a Monopoli, che ha ospitato eventi, e ho dovuto cedere per i troppi impegni. E due anni fa ho acquistato dei trulli a Fasano. Qui trovo l’ispirazione per scrivere le mie canzoni e ho creato il mio studio di registrazione».

Quanti mesi all’anno vive a Fasano?

«Da maggio a ottobre, insieme a mia moglie Devin. Il resto dell’anno viviamo a Scottsdale, in Arizona. In Puglia ho stabilito la mia base in Europa. Dall’aeroporto di Bari e Brindisi mi sposto quando devo tenere i concerti in Belgio, Finlandia, Grecia o girare film. Rientro sempre qui, nei miei trulli a Fasano. Sono appena tornato da Instanbul dove ho girato un film d’azione».

E cosa l’ha conquistata?

«I piccoli borghi, molto diversi dalle città. Dopo aver lavorato a Hollywood e vissuto a Los Angeles per tanti anni, ho trovato il mio posto perfetto. Mi piace essere circondato dagli ulivi secolari, sentire la natura che cresce attorno a me, vedere gli alberi che esplodono di frutta. Apprezzo il vino rosso, molto forte, la cucina sana, a differenza del cibo spazzatura americano. Gli italiani non si rendono conto della fortuna che hanno nel poter godere di questi luoghi».

Le capita di ospitare amici che vengono da Oltreoceano?

«Sì, li ricevo nel mio “castello”. I trulli somigliano a dei piccoli castelli e sono orgoglioso dei miei, in pietra, antichi tre secoli. E poi ho le mie tappe preferite».

Cosa pensa della polemica di Briatore che ha giudicato costoso un ombrellone a 60 euro in Puglia per i servizi offerti?

«Non so chi sia Briatore. E non commento, sono estraneo a queste polemiche. Dico solo che la Puglia è come la California. Il clima è lo stesso».

