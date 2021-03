“IL BUON PETER HA DETTO UNA CAZZATA” - POVERO ANDREA SCANZI, SI È OFFESO PER LE DICHIARAZIONI DI GOMEZ, CHE A ''TAGADÀ'' LO HA PUNZECCHIATO SULLA STORIA DEL VACCINO: “DOVEVO VACCINARMI MA NON DOVEVO DIRLO? MI SAREI VERGOGNATO SE L’AVESSI FATTO” - LA STOCCATINA: “NOI DEL ‘FATTO’ SIAMO PAZZI PERCHÉ INVECE DI DIFENDERCI TRA DI NOI CI FACCIAMO LE PULCI A VICENDA QUANDO QUALCUNO DI NOI È IN DIFFICOLTÀ” (ANCHE OGGI SUL GIORNALE DI TRAVAGLIO NEMMENO UN RIGO SU SCANZI-CAREGIVER) – VIDEO

ANDREA SCANZI BY KRANCIC

“FOSSI STATO IN SCANZI SAREI STATO ZITTO” – PETER GOMEZ INFIOCINA IL COLLEGA DEL “FATTO”: “QUESTA NECESSITÀ CHE HA SPESSO ANDREA DI ESSERE NOTIZIA QUANDO NOI INVECE DOBBIAMO RIPORTARE LE NOTIZIE, A MIO PARERE È UNA COSA SBAGLIATA. NON C'ERA NESSUN BISOGNO DI COMUNICARLO SUI SOCIAL E DIRLO AL RESTO DEL MONDO"

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-fossi-stato-scanzi-sarei-stato-zitto-rdquo-ndash-anche-peter-264770.htm

giuseppe conte con andrea scanzi e il cazzaro verde

Trascrizione della diretta Facebook di Andrea Scanzi

Voglio ringraziare tantissimo, in questo mare magnum di merda che mi ha avvolto da quattro giorni, anche se soprattutto domenica e lunedì, già oggi un po’ meno, voglio ringraziare tra i tanti quelli che magari ancora non avevo ancora citato: ringrazio Paolo Mieli, è stato molto affettuoso e preciso in tv, Marco Damilano, Adriano Sofri, Luca Telese, Corrado Augias, Tomaso Montanari, Fabrizio Del Prete, Lorenzo Tosa, Iacopo Melio, Linus, Saverio Tommasi, il sottosegretario Sileri e mille mille mille altri.

PETER GOMEZ A TAGADA

Voglio anche rispondere affettuosamente al mio amico Peter Gomez, che oggi a conferma del fatto che noi del “Fatto Quotidiano” siamo pazzi perché invece di difenderci tra di noi visto che molti ci odiano, ci facciamo anche le pulci a vicenda quando qualcuno di noi è in difficoltà, ma noi del Fatto Quotidiano siamo strampalati, perché siamo persino troppo liberi, tra virgolette.

andrea scanzi live da merano

Peter ha detto “Scanzi ha agito nel giusto, è bravo ma ha un difetto, a volte crede di essere lui stesso la notizia” e questa è una critica che mi prendo e mi porto a casa perché ci può stare. Poi però il buon Peter ha detto una cazzata, caro il mio Peter, capita anche a te. Perché ha detto “Scanzi doveva vaccinarsi ma non doveva dirlo”.

scanzi twitta la redazione del fatto con travaglio padellaro gomez

Mi sarei vergognato se l’avessi fatto Peter, perché se l’avessi fatto e non l’avessi detto intanto avrei dato la sensazione di uno che si vergognava e aveva qualcosa da nascondere e proprio non ho nulla da nascondere. Prima cosa.

ANDREA SCANZI SI VACCINA BY OSHO

Seconda cosa se non l’avessi detto non avrei avuto l’effetto di invogliare tante persone a vaccinarsi, come è successo soprattutto nella mia città, perché c’è stato il boom di prenotazioni. A margine vi lascio anche immaginare quello che avrebbero potuto scrivere se tre giorni dopo fosse comparsa una foto del sottoscritto mentre si vaccinava: sarei stato ancora più coperto di merda rispetto a quanto già non lo sia.

stanza hotel palace di merano LA REGINA DEGLI SCANZI ANDREA SCANZI E LUIGI DI MAIO ANDREA SCANZI MODELLO PARTE II PETER GOMEZ A TAGADA' stanza hotel palace di merano Andrea Scanzi andrea scanzi palace merano padellaro ferrucci pietro pelu gomez travaglio scanzi