Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

de sica drusilla

TUTTI PAZZI PER IL FANTASANREMO – Non c’è solo Emma inseguita nella notte dai carabinieri (“Quanto valeva al Fantasanremo? Sono fottuta, mi sa che mi devo pure fermà”), AKA7EVEN nel video dei The Jackal spiega il regolamento del gioco sul Festival ad Arisa e le dice che se caga sul palco totalizza 50 punti. “Si può anche morire, 1000 punti. Ma è difficile”. Rkomi in radio minaccia: “Stasera voglio essere un po’ come mamma mi ha fatto: quindi, daje de scapezzolata”.

E CE L’AVRA’ LEI LA CLASSE – Christian De Sica ironizza sulla somiglianza tra Drusilla e la sua Lisa Sandrelli in “Amici come Prima”: “Drusilla, Christian. Già dato”. Florilegio di commenti social: “Ma stai a rosicà?”. “Stai sempre avanti e sei più bello tu..”. “Se è per questo allora l'ha fatto molto prima Robin Williams in Mrs Doubtfire”

maria chiara giannetta

TIRA ‘NA GIANNETTA – Il terrore di Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice stasera del Festival, è la scalinata dell’Ariston. L’ansia sta divorando l’attrice di "Blanca" e "Don Matteo" al punto che per esorcizzare l’incubo di cadere esibisce i suoi piedoni sui social “Non mi tradite”. E ancora: “Mi gratto per tutte le volte che ho letto le parole “scale di Sanremo” spero di riuscire a scenderle e di non rimanere nella storia per esserci rimasta secca”

TE LO DO IO LO SCAZZO – Erano solo battute tra due vecchie amiche. Drusilla e Iva spiegano cosa è successo sul palco dell’Ariston. Nessuna insinuazione volgare, nessuna risposta al veleno: “Stavamo solo scherzando senza malizia”. Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook aggiunge: “Non vorrei rovinare il clima di retorica generale, Drusilla Foer e Iva Zanicchi si conoscono, si stimano, hanno lavorato insieme a Rete4 con Chiambretti e ieri tutto è accaduto fuorché uno “scontro clamoroso”. Da qui a far passare il loro duetto (normalissimo e sanremese in tutto) per “asfaltata epica” ce ne passa parecchio, eh”

chiara ferragni

FESTIVAL STUPEFACENTE – Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, la tocca piano ai microfoni di Radio Roma: “Mi pare evidente che qualche tipo di sostanza stupefacente possa circolare dietro le quinte: basta vedere alcune esibizioni. Purtroppo mi dispiace perché sono ragazzi giovani, giovanissimi, ma l’evidenza è sotto gli occhi di tutti”

DIAMO A CESARE QUEL CHE E’ DI CESARE – “Vorrei farvi volare”, l’auspicio di Cesare Cremonini è stato raccolto al volo dal cameraman finito giù dal palco ieri sera sulle note di “Poetica”. Oggi il cantante bolognese posta la foto con lui sui social: “Credo che mi abbia preso sul serio…”

mahmood blanco

AI PIEDI DEI FERRAGNEZ – L’endorsement di Fedez per i suoi amici Dargen e Michele Bravi: “Vai patatone, ti dedico i piedi di mia moglie, che ti possano portare fortuna come l’hanno portati a me”. Dalla posizione numero 14 Bravi è risalito (per ora) all’undicesimo posto.

FINCHE L’ORIETTA VA – L’altra sera il look della Berti aveva acceso l’ironia anche di Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ("Era vestita da coronavirus. Il colore era quello e aveva anche la proteina spike”). Ieri Oriettona è stata di nuovo bersagliata sui social per il look: “Lei e Rovazzi sembrano Elton John e Freddie Mercury”

ana mena

ANA MENA (MA NON TROPPO) - Francesco Monte, escluso dal festival, al veleno sulla cantante andalusa: “Ma non era il festival della canzone italiana e dei cantanti italiani? Signora Rai, ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato il regolamento a scapito di noi italiani?” La replica diplomatica della cantante: “Non sono a conoscenza delle sue dichiarazioni, avevo letto un pochino di cose, non tante…”

emma

TURBO EM(M)A – Duetto pieno di bollori tra Ema Stokholma e Emma in diretta su Radio 2: “Sei una turbo F…”. La risposta della cantante salentina è fulminante: “Allora si può dire F pesante, tu pesantissima, amore…”. Qualsiasi cosa voglia dire.

ema stokholma

I MIGLIORI GIANNI DELLA NOSTRA VITA – Mahmood e Blanco rivelano in radio l’incontro ravvicinato con Morandi: “Mentre stavamo dicendo a tutti che eravamo qui per divertirci, lui è arrivato e ci ha smerdato: “Ehi, ragazzi, non diciamo cazzate. Nessuno è qui per divertirsi. La cosa più trap che abbiamo sentito è Gianni che diceva: “ehi bro…”

emma ema stokholma amadeus mahmood blanco

gianni morandi gianni morandi gianni morandi gianni morandi 1 ema stokholma andrea delogu 10 ema stokholma andrea delogu 11 ema stokholma Ema Stokholma Ema Stokholma Ema Stokholma Ema Stokholma Gino Castaldo Ema Stokholma Ema Stokholma Ema Stokholma ema stokholma 5 Ema Stokholma Ema Stokholma mahmood blanco 89