23 mag 2024 13:03

“CARLO CONTI A SANREMO? IL FUTURO DELLA RAI GUARDA SEMPRE AL PASSATO” – ALDO GRASSO: “È DIFFICILE SCRIVERE QUALCOSA DI NUOVO SUL CONDUTTORE TOSCANO PERCHÉ È L’UOMO PER TUTTE LE STAGIONI - CARLO CONTI È L’ULTIMA CERTEZZA RIMASTA A VIALE MAZZINI, PRIMA DI RASSEGNARSI A PINO INSEGNO. ALCUNI LO CONSIDERANO IL CLASSICO CONDUTTORE SENZA QUALITÀ. PER ME, È IL PRESENTATORE IDEALE DELLA TV DELLA NOSTALGIA: COME SE I JALISSE VINCESSERO OGNI ANNO SANREMO”