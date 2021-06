“CARO RAGAZZO, FAI ALL’AMORE…” - LA POSTA DEL CUORE DI PASOLINI. LA RISPOSTA A UN LETTORE PUBBLICATA NEL LIBRO “LE BELLE BANDIERE” - "HAI VOLUTO IMPARTIRE UNA LEZIONE SU COS’E’ L’EROS PER UN’ANIMA BELLA. MA HAI PECCATO DI PRESUNZIONE. SEI UN BORGHESE: E, NEL TUO CASO, DOVRESTI SENTIRE, IN QUESTA PAROLA, UNA ACCUSA. RISCRIVIMI FRA UN ANNO, QUANDO AVRAI PIÙ LETTO E PIÙ PENSATO, E, MAGARI…"

Stralci del carteggio coi lettori di Pier Paolo Pasolini, da "Le belle bandiere" (ed. Garzanti), pubblicati dal “Fatto Quotidiano”

Signor Pasolini, vorrei che conoscesse l' opinione di uno studente che, pur essendo un cattivo cattolico, aspirerebbe a diventare un buon cristiano Io credo che bisogna aiutare, rivendicare, educare. Educare è più di istruire. Questo imperfetto discorso l' ho fatto per venire a un punto: il giovane e l' amore.

Il giovane dev' essere istruito all' amore e prim' ancora educato, perché io credo, nella mia poca esperienza, che l' amore non sia semplicemente un se coucher, ma qualcosa di più. Io credo che l' essenza dell' amore sia anche qui nell' altruismo, nel rispetto della persona amata, ch' è pure carne amata. Il nascere dell' amore è istintivo, immediato. Il fidanzamento è l' intervallo necessario, che permetterà ai due di conoscersi meglio, di capirsi, di lasciarsi. Oggi non c' è molto tempo per l' amore. Ci si prende, ci si piace, ci si lascia.

Questo si legge sui vostri libri, questa è la realtà. Ma questo, che voi illustrate, non è amore ma un suo surrogato, perversione, egoismo. Anche Lenin era del mio stesso parere. Vi sono poi i due comandamenti: non commettere atti impuri e non desiderare la donna di altri Noi giovani abbiamo bisogno di essere istruiti. Invece voi rimestate il fango, forse per dimostrare che la società borghese è putrida. Ma bisogna anche prospettare soluzioni e illustrare speranze. Lo sa che il comunista è ottimista e che il suo pessimismo è un residuo piccoloborghese? Io dico che oggi la realtà va poggiata su un piano morale.

Giovanni Petti, Roma

Caro ragazzo so tutto della tua vita. Quella che si svolge intorno a te, e, fino a un certo punto, quella che si svolge dentro di te. Conosco qual è il meccanismo psicologico che ti fa desiderare, con autentica passione, un livello più aristocratico rispetto a quello in cui socialmente e fisicamente vivi: che fa scattare in te la "nobilitazione" di quel mondo di sentimenti che a te pare volgare, che cova in te, l' antico, irremovibile, irrefutabile stilnovismo dei venti anni!

È chiaro come la tua "operazione nobilitante" avvenga lungo il fatale piano inclinato del conformismo Anche se tu sai che non bisogna essere conformisti! Che studente moderno saresti, se non sapessi questo. Ma lo sai a parole.

Il tuo anticonformismo è, direi, non nelle idee e nelle espressioni della tua lettera - che sono tutte conformiste, alcune fino a un' involontaria ipocrisia - ma nel "tono", in quel tanto di irrazionale che ti spinge a volere, disperatamente a volere quella "nobilitazione" Sei un borghese: e, nel tuo particolare caso, dovresti sentire, in questa parola, una accusa.

pier paolo pasolini sulla spiaggia del cinquale, in versilia - foto paolo di paolo

Perché ciò che ti contraddice nella tua operazione nobilitante, nel tuo ingenuo idealismo erotico di ventenne, è proprio e solo la borghesia. Che è avida, meschina, ipocrita, egoista, e, essa sì!, volgare. Non dico che anche i comunisti non possano essere volgari, ma lo sono nella misura in cui sono influenzati dal mondo borghese: l' aspirazione al frigidaire è intimamente volgare, l' ottimismo televisivo è volgarissimo Dietro la tua lettera delicatissima, idealistica, sensibile, c' è un fondiglio terribile di volgarità: l' idea di essere un privilegiato.

pasolini camilla cederna oriana fallaci

Tu, nella tua lettera, non fai altro che ribadire la tua superiorità - la minima superiorità economica, e la rilevante superiorità spirituale - su coloro che tu ritieni volgari, perché rozzi, semplici, violenti o maleducati.

Tu hai voluto impartire una lezione su che cos' è l' amore per un' anima bella. L' anima bella è la tua: perciò io ti dico, mio ragazzo cristiano, che, senza volerlo, hai peccato di presunzione. Fino a che punto siamo responsabili di ciò che facciamo "senza volerlo"? Oh, molto. Tu, per esempio, al tuo atto di presunzione involontaria sei giunto attraverso un atto di cui sei invece pienamente responsabile: la mancanza di informazione.

pier paolo pasolini ph becchetti

Gli apprezzamenti letterari da cui parti, sono completamente privi di fondamento: il tuo giudizio sul modo in cui è trattato il problema sessuale negli scrittori moderni (tra cui mi accludi) è tutto orecchiato, basato sul giudizio, interessato e ipocrita, degli altri. Tu non hai letto i testi di cui parli, o li hai letti solo in parte, o li hai letti male, cioè non con la tua testa. Di questo ti senti responsabile?

Mettiti una mano sul cuore e risponditi. (Ho risposto più alla sostanza della tua lettera - alla lettera che forse tu non sai di avere scritto - che ai problemi particolari che mi poni.

Ma, rispondendo a questi, dovrei dare delle risposte ovvie: per esempio: certo che l' amore è una cosa e l' eros un' altra, certo che la "realtà va poggiata su un piano morale" ecc. ecc.! Ma perché vuoi farmi dire delle banalità? Riscrivimi fra un anno, quando avrai più letto e più pensato, e, magari, più fatto all' amore).

pier paolo pasolini sul monte dei cocci ph paolo di paolo pasolini decameron paolo di paolo pasolini 5 pier paolo pasolini il decameron PASOLINI LA LUNGA STRADA DI SABBIA