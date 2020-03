“CARO TULLIO SOLENGHI, NE HAI DETTE DI STRONZATE SUI TEDESCHI” – STEFANO DISEGNI: "DIRE CHE SONO TUTTI NAZISTI (TUTTI? PURE EINSTEIN? E BRECHT? E ROSA LUXEMBOURG CHE CI HA LASCIATO LA PELLE?) È UNA MISERA PERFORMANCE, PERFETTA PER COGLIONI SBAVATORI D' ODIO SU TASTIERA. NON C' È DI PEGGIO CHE GENERALIZZARE. I TEDESCHI NAZISTI, GLI ITALIANI MAFIOSI, GLI EBREI STROZZINI E I GENOVESI TIRCHI (SÌ, PURE TE!). SONO UN AMICO VERO, DI QUELLI CHE A VOLTE TI MANDANO AFFANCULO" - VIDEO

https://m.dagospia.com/coronabond-la-rabbia-di-tullio-solenghi-i-tedeschi-hanno-provocato-due-guerre-mondiali-231552

Stefano Disegni per il “Fatto quotidiano”

Solenghi

Caro Tullio Solenghi, Zorro gay (o meglio "Zovvo"), RAI2 , fu orgoglio. Io scrivevo, tu zovveggiavi e non si stava seri un nanosecondo. Un mio libro recitato da te è nel mio Palmares. Prima che te lo dicano altri te lo dico io che ti voglio bene: ne hai dette di stronzate. Rabbia per la spilorceria, certo. Anch' io, europeista convinto, mi chiedo a che serva l' Europa se Germania e Olanda non sborsano. Ma dire che i tedeschi sono tutti nazisti, ringhiare che ancora oggi si sentono superiori, "ariani come diceva il criminale coi baffetti " (tutti? Pure Einstein? E Brecht? E Rosa Luxembourg che ci ha lasciato la pelle? E i miei amici Rolf, Thomas, Silke così gentili?) è una misera performance, perfetta per coglioni sbavatori d' odio su tastiera.

stefano disegni (2)

Quanto agli italiani "empatici e umani", di cui sei fiero, ti ricordo il generale Graziani (uno che gasava popoli e bombardava la Croce Rossa) e i bravi fascisti che segnalavano le case degli ebrei. Via sragionando (ma avevi bevuto?) hai esultato "Saremo pure mafiosi, come dicono i tedeschi". Tullio, che in Italia vivono e prosperano i mafiosi non lo dicono i tedeschi. Lo dicono, anzi lo dicevano, i magistrati morti ammazzati, fratello del Presidente compreso.

lopez solenghi

Sul Paziente Zero tedesco responsabile della pandemia (nazista pure lui, l' ha fatto apposta) sorvolo, come detto ti voglio bene. Tullio, non c' è di peggio che generalizzare. I tedeschi nazisti, gli italiani mafiosi, gli ebrei strozzini e i genovesi tirchi (sì, pure te!). La generalizzazione è una stupida bestia, produce odio per sentito dire (magari da uno famoso come te) e chi approfondisce è nemico, anzi, peggio, un intellettuale.

Sono un amico vero, di quelli che a volte ti mandano affanculo, ma continuano a volerti bene.

solenghi TULLIO SOLENGHI E MASSIMO LOPEZ stefano disegni IL TRIO MARCHESINI SOLENGHI LOPEZ CON ALBERTO SORDI stefano disegni IL TRIO MARCHESINI SOLENGHI LOPEZ TULLIO SOLENGHI E ANNA MARCHESINI

Continuo a volerti bene, spero tu faccia altrettanto.

paolo flores d arcais stefano disegni SOLENGHI