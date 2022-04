“CARO VLADI, TU DALL’ALTO DELLA TUA ACCADEMIA” – MEGA SCAZZO ALL’“ISOLA DEI FAMOSI” TRA NICOLAS VAPORIDIS E VLADIMIR LUXURIA COLLEGATA DALLO STUDIO - L’OPINIONISTA LO RANDELLA PER AVER MANDATO IN NOMINATION LAURA MADDALONI E CLEMENTE RUSSO E L’ATTORE PERDE LE STAFFE E SI RIVOLGE A LUXURIA AL MASCHILE: “IL PUBBLICO VUOLE SOLO TRASH E TU DEVI AVERE RISPETTO DELLE OPINIONI DEGLI ALTRI” – E LEI SBOTTA: “INTANTO DEVI DIRE “CARA VLADI. ABBASSA LE PIUME. CHI SEI TU PER…” - VIDEO

Andrea Cominetti per www.lastampa.it

vladimir luxuria vs. nicolas vaporidis 6

«Caro Vladi, tu dall'alto della tua accademia…». Così, al maschile, Nicolas Vaporidis si è rivolto a Vladimir Luxuria, nel corso della quarta puntata de «L’isola dei famosi», suscitando l’ira social. “Che schifo” ha commentato qualcuno, “tremendamente di pessimo gusto” ha twittato qualcun altro e c’è stato anche chi ha promesso percentuali bulgari quando arriverà il momento di deciderne le sorti nel reality show (“Avrà anche sbagliato il pronome, ma noi non sbaglieremo tasto quando lo elimineremo”).

vladimir luxuria vs. nicolas vaporidis 4

All’origine dell’infelice frase, un battibecco circa la scelta dell’attore di «Notte prima degli esami» di mandare in nomination gli “amici” Laura Maddaloni e Clemente Russo, condannandoli all’uscita dall’isola principale, quella delle coppie. «Sono persone eccezionali, hanno fatto di tutto. Li stimo molto e ho pensato che, essendo molto forti, non avrebbero avuto nessun problema nel competere con Carmen e Alessandro» ha spiegato Vaporidis, aggiungendo di prendersi la completa responsabilità delle sue azioni.

vladimir luxuria vs. nicolas vaporidis 2

La rabbia di Nicolas Vaporidis: «La gente preferisce il trash»

«Ho fatto una cazzata e mi dispiace» ha continuato l’interprete romano, prendendosela anche con il pubblico votante, che preferirebbe il trash alla sfida con la natura. «Clemente e Laura si sbattono dalla mattina alla sera, costruiscono capanne, vanno a pesca. Provano a vivere un reality che non si riduca ai battibecchi, alla lotta per un pezzo di cocco, a farci passare come dei miserabili» ha detto, suscitando l’immediata reazione di Luxuria («Chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume»). Preso di petto, Vaporidis se n’è uscito con il cambio di pronome dell’inizio, di cui si è accorta anche la stessa ex deputata: : «Intanto dì ‘cara' Vladi’, se vogliamo parlare di rispetto».

vladimir luxuria vs. nicolas vaporidis 1

Le nuove nomination

Per il resto la puntata ha visto l’entrata in scena di una nuova coppia (Edoardo e Guendalina Tavassi), l’uscita definitiva di Antonio Zequila, che ha perso al televoto contro Floriana Secondi, e le nuove nomination. A rischio eliminazione tre coppie: Lory Del Santo e Marco Cucolo, Gustavo e Jeremias Rodriguez, Blind e Roberta Morise.

